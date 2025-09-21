Для Warhammer 40,000 Space Marine 2 вышел хотфикс с изменениями баланса и исправлениями ошибок

Saber Interactive выпустила новое обновление (Hotfix 10.2) для Warhammer 40K: Space Marine 2, в котором исправлены недочеты, возникшие после выпуска крупного юбилейного обновления в начале этого месяца.

В своем сообщении в Steam разработчики отметили, что обновление доступно на всех платформах и в нем есть несколько исправлений, изначально запланированных для 11-го патча. В нем исправлены такие критические проблемы, как получение урона от дружественного огня при использовании перка Assault’s Ascension, наличие большего количества условий на поле боя, чем указано в списке, и другие. Также в этом обновлении изменена стоимость активации Sniper’s Camo Cloak (что изначально планировалось для v11.0).

Кроме того, была доработана система Stratagem. В частности, разработчики исправили ошибку, связанную с некорректным отображением условий на поле боя, что должно улучшить игровой процесс при использовании ежедневных Stratagems.

Отдельного внимания заслужили ошибки, из-за которых происходил дружественный огонь, а также проблемы с соединением в PvP-режимах. Внесены улучшения в локализацию и игровой интерфейс. Ознакомиться с полным списком изменений можно по этой ссылке.