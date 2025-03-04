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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 147 оценок

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел небольшой балансный патч 6.2

Procy_on
Новости

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили хотфикс 6.2 для всех платформ.

Это небольшой патч, который в основном направлен на исправление сбоев и незначительные изменения баланса в рамках подготовки к крупному патчу 7, которое сосредоточено на бонусах оружия и перебалансировке снаряжения оружия.

Основные правки включают:

  • Исправлено испытание Хранилища данных "Осколочная шрапнель" теперь требует убить 2 врагов одновременно одной осколочной гранатой, а не 3.
  • Исправлена проблема с AI Director, который иногда мог порождать слишком много спор-мины в течение очень долгого периода времени.
  • Исправлено несколько проблем, из-за которых класс Штурмовик телепортировался назад после использования способности Jump Pack.
  • Незначительные исправления локализации.

Более подробно о классовых правках читайте здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

Судя по картинке терминатора все-таки удалось арестовать и посадить где его благополучно на зоне опустили. Новый вид терминатора - петушатор.

-10
Роман45554

aaaaaaaaaaaa

0