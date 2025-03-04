Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел небольшой балансный патч 6.2

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили хотфикс 6.2 для всех платформ.
Это небольшой патч, который в основном направлен на исправление сбоев и незначительные изменения баланса в рамках подготовки к крупному патчу 7, которое сосредоточено на бонусах оружия и перебалансировке снаряжения оружия.
Основные правки включают:
- Исправлено испытание Хранилища данных "Осколочная шрапнель" теперь требует убить 2 врагов одновременно одной осколочной гранатой, а не 3.
- Исправлена проблема с AI Director, который иногда мог порождать слишком много спор-мины в течение очень долгого периода времени.
- Исправлено несколько проблем, из-за которых класс Штурмовик телепортировался назад после использования способности Jump Pack.
- Незначительные исправления локализации.
Более подробно о классовых правках читайте здесь.
Судя по картинке терминатора все-таки удалось арестовать и посадить где его благополучно на зоне опустили. Новый вид терминатора - петушатор.
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