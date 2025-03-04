Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел небольшой балансный патч 6.2

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили хотфикс 6.2 для всех платформ.

Это небольшой патч, который в основном направлен на исправление сбоев и незначительные изменения баланса в рамках подготовки к крупному патчу 7, которое сосредоточено на бонусах оружия и перебалансировке снаряжения оружия.

Основные правки включают:

Исправлено испытание Хранилища данных "Осколочная шрапнель" теперь требует убить 2 врагов одновременно одной осколочной гранатой, а не 3.

Исправлена проблема с AI Director, который иногда мог порождать слишком много спор-мины в течение очень долгого периода времени.

Исправлено несколько проблем, из-за которых класс Штурмовик телепортировался назад после использования способности Jump Pack.

Незначительные исправления локализации.

Более подробно о классовых правках читайте здесь.