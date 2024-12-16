Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел небольшой патч 5.1

Saber Interactive только что выпустили для Warhammer 40,000: Space Marine 2 патч 5.1, который устраняет множество проблем, возникших в обновлении 5.0. Полные примечания к патчу вы найдете ниже.
Общие исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой окно Perfect Parry для оружия ближнего боя Fencing было короче, чем предполагалось. Мы вернули значения к значениям до патча.
- Исправлена проблема, связанная с сервером, которая могла привести к потере контроля на ПК.
- Исправлена ошибка, из-за которой одна из версий Chainsword Artificer наносила больше урона, чем предполагалось.
- Исправлено: цвет эмблемы «Iron Hands Steel» был красным, а не черным.
- Исправлена ошибка, из-за которой сопоставление клавиш сбрасывалось после установки нового патча.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли менять управление для кнопки способности (возможно, вам придется изменить управление еще раз).
- Исправлена ошибка, из-за которой способность Jump Pack в редких случаях тратила больше 1 заряда.
- Исправлена ошибка в миссии кампании «Skyfire» (часть 2), из-за которой скрипт в редких случаях не запускался должным образом.
- Изменено: новая механика для блокирующего оружия «Adrenaline Surge» теперь восстанавливает 2 сегмента брони вместо 1 при разрядке.
- Заблокирован доступ к Исследовательскому центру до тех пор, пока Адептус Механикус не даст своего благословения.
- Восстановлен прогресс для модифицированной версии игры (всплывающее предупреждение все равно будет появляться и сообщать об обратном, но прогресс все равно должен быть сохранен).
- Несколько исправлений сбоев.