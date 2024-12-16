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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 817 оценок

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел небольшой патч 5.1

Procy_on
Новости

Saber Interactive только что выпустили для Warhammer 40,000: Space Marine 2 патч 5.1, который устраняет множество проблем, возникших в обновлении 5.0. Полные примечания к патчу вы найдете ниже.

Общие исправления

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой окно Perfect Parry для оружия ближнего боя Fencing было короче, чем предполагалось. Мы вернули значения к значениям до патча.
  • Исправлена ​​проблема, связанная с сервером, которая могла привести к потере контроля на ПК.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой одна из версий Chainsword Artificer наносила больше урона, чем предполагалось.
  • Исправлено: цвет эмблемы «Iron Hands Steel» был красным, а не черным.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой сопоставление клавиш сбрасывалось после установки нового патча.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не могли менять управление для кнопки способности (возможно, вам придется изменить управление еще раз).
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой способность Jump Pack в редких случаях тратила больше 1 заряда.
  • Исправлена ​​ошибка в миссии кампании «Skyfire» (часть 2), из-за которой скрипт в редких случаях не запускался должным образом.
  • Изменено: новая механика для блокирующего оружия «Adrenaline Surge» теперь восстанавливает 2 сегмента брони вместо 1 при разрядке.
  • Заблокирован доступ к Исследовательскому центру до тех пор, пока Адептус Механикус не даст своего благословения.
  • Восстановлен прогресс для модифицированной версии игры (всплывающее предупреждение все равно будет появляться и сообщать об обратном, но прогресс все равно должен быть сохранен).
  • Несколько исправлений сбоев.
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