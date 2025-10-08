Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел патч 10.3 в преддверии крупного ноябрьского обновления

Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили обновление 10.3 для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое уже доступно на всех платформах. Этот небольшой патч сосредоточен исключительно на технических изменениях для обеспечения полной совместимости с предстоящей публичной демоверсией, выход которой запланирован на 16 октября. Хотя никаких изменений в игровом процессе не предусмотрено, это обновление закладывает основу для более существенных улучшений, которые уже не за горами.

Разработчики подтвердили, что следующее крупное обновление, 11, запланировано на конец ноября и будет включать множество новых дополнений, таких как косметические наборы, новый игровой контент и широкие возможности кастомизации. Игроков ждут новые дополнения, вдохновлённые главами «Кровавые Ангелы» и «Саламандры», внепланетная PvE-операция с новым боссом, героическое оружие, включая Громовой Молот, и даже долгожданная система кастомизации ботов.