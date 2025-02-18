Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел патч 6.1 - игра с модами больше не блокируется в автономном режиме

Сегодня студия Saber Interactive выпустила хотфикс 6.1 для Warhammer 40,000: Space Marine 2, в котором исправила ряд ошибок в игре, которые появились после обновления 6.0.
Основные изменения:
- Исправлено несколько вылетов;
- Исправлены различные проблемы с подключением;
- Исправлена проблема с неубиваемыми в редких случаях минами, созданными Биовором;
- Исправлена проблема с блокировкой модифицированной игры в автономном режиме;
- Исправлена ошибка, из-за которой перк "Непреклонный Керамит" удалял броню, полученную от "Буста брони";
- Исправлены визуальные эффекты волкитного оружия, которые не воспроизводились правильно на Биоворе;
- Исправление застревания музыки в PVP-матчах;
- Добавлена отсутствующая эмблема Саламандров на правом наплечнике;
- Незначительные исправления локализации.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
игра года!!!!!!!!!!!!!