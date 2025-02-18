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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 102 оценки

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел патч 6.1 - игра с модами больше не блокируется в автономном режиме

AceTheKing
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Сегодня студия Saber Interactive выпустила хотфикс 6.1 для Warhammer 40,000: Space Marine 2, в котором исправила ряд ошибок в игре, которые появились после обновления 6.0.

Основные изменения:

  • Исправлено несколько вылетов;
  • Исправлены различные проблемы с подключением;
  • Исправлена ​​проблема с неубиваемыми в редких случаях минами, созданными Биовором;
  • Исправлена ​​проблема с блокировкой модифицированной игры в автономном режиме;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой перк "Непреклонный Керамит" удалял броню, полученную от "Буста брони";
  • Исправлены визуальные эффекты волкитного оружия, которые не воспроизводились правильно на Биоворе;
  • Исправление застревания ​​музыки в PVP-матчах;
  • Добавлена ​​отсутствующая эмблема Саламандров на правом наплечнике;
  • Незначительные исправления локализации.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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