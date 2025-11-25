Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление, добавляющее новый контент

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление 11.0, которое добавляет в экшен-игру длинный список новых функций.

В число новых функций входят новая PvE-карта на имперском крейсере (Reclamation), новый элемент PvE-снаряжения (Sanctified Wrath), а также шесть новых героических видов оружия и восемь элементов брони, которые можно открыть за достижения.

Тем временем, в версии 11.0 появился набор «Кровавые Ангелы» (тактический чемпион + прыжковый ранец для штурмовика + фирменный скин цепного меча), косметический набор «Саламандры» и возможность настройки «Хаос» в PvP.

Что касается изменений баланса, в штурмовике появится новая функция: набор рывковых атак с прыжковым ранцем, которые гораздо быстрее и отзывчивее обычных спринтовых атак. В заметках к патчу издатель Focus Entertainment сообщил, что разработчики из Saber Interactive планируют продолжать расширять и улучшать игровой процесс в режиме «песочницы» для всех классов, а следующими будут тактический и авангард. Однако патч 12 они выпускать не будут, поскольку там основное внимание уделяется новому классу — технодесантнику.

И вот интересный момент: разработчики увеличили максимальный урон в сетевом коде, прекрасно понимая, что это «откроет огромную банку червей для балансировки игрового процесса».

Но это необходимо сделать. Цифры урона в игре не должны ограничиваться сетевым кодом и должны быть точными всегда. Мы будем следить за тем, какие комбинации билдов и перков станут проблемными. Довольно очевидно, что некоторые комбинации усилений урона из нескольких источников уже безумны (смотрю на тебя, Блокирующий Силовой Кулак). А пока наслаждайтесь.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Обновления для Space Marine 2 продолжаются, несмотря на то, что разработка продолжения, Space Marine 3, идёт полным ходом. Saber настаивает, что игры не конкурируют за ресурсы внутри компании, и в августе анонсировала второй год дополнения к Space Marine 2, подтвердив патчи с 10-го по 15-й.

Патч 15 продлит действие патча до конца второго квартала следующего года (июня 2026 года). Среди основных событий — новый класс Techmarine, выпуск которого запланирован на первый квартал 2026 года, новое расширение Battle Barge в тот же период и новая карта Siege, которая появится во втором квартале 2026 года.