Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное пятое обновление

Пятое крупное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это обновление вносит важные изменения в баланс, включая переработку механик ближнего боя и новые возможности для PvE-режима.

Одним из ключевых нововведений стало обновление блокирующего оружия, которое ранее считалось малоэффективным. Теперь, блокируя атаки врагов, игроки накапливают до трех стаков баффов урона ближнего боя. Эти баффы могут быть использованы для мощных атак с массовым AoE-уроном. Кроме того, урон ближнего боя был увеличен для всех видов оружия, что сделает сражения более динамичными.

В PvE-режиме «Операции» появился бонус «Истребление», который увеличивает опыт за активное уничтожение волн врагов. Это нововведение поощряет игроков проходить миссии более тщательно, не прибегая к тактике быстрого пропуска.

Отдельно стоит упомянуть, что в патче 7 запланирована серьёзная переработка системы перков для оружия, а проблема чрезмерной мощи гранатомета будет решена в следующих обновлениях.