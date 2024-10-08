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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 472 оценки

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло небольшое обновление

Procy_on
Новости

Saber Interactive только что выпустили небольшое обновление (Hotfix 3.1) для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое вносит различные исправления, включающие улучшения в производительности и решения проблем с разрешением и сверхширокими экранами.

Полные примечания доступны ниже:

  • Исправлено несколько сбоев
  • Исправлены сильные подтормаживания на некоторых процессорах
  • Исправлена ​​проблема запуска на Linux и Steam Deck
  • Исправлена ​​проблема с динамическим разрешением и сверхширокими экранами
  • Исправлена ​​проблема с апскейлерами, использующими неправильные параметры разрешения
41
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
bohdan2015

Кто на фото показан?

0
hangmanvrn

Messiah

-4
taotahu1992

Обычный сервитор, стилизованный по предпочтениям упоротых механикус, просто кукла в виде летающей НЕХ

-6
Unicorling

Херувим

10
Темный-Властелин

Иисус

-3
Niko71790

херувим, типа сервитора, только выращенный искусственно, а не как те из живых людей

1