Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло небольшое обновление

Saber Interactive только что выпустили небольшое обновление (Hotfix 3.1) для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое вносит различные исправления, включающие улучшения в производительности и решения проблем с разрешением и сверхширокими экранами.
Полные примечания доступны ниже:
- Исправлено несколько сбоев
- Исправлены сильные подтормаживания на некоторых процессорах
- Исправлена проблема запуска на Linux и Steam Deck
- Исправлена проблема с динамическим разрешением и сверхширокими экранами
- Исправлена проблема с апскейлерами, использующими неправильные параметры разрешения
Кто на фото показан?
Messiah
Обычный сервитор, стилизованный по предпочтениям упоротых механикус, просто кукла в виде летающей НЕХ
Херувим
Иисус
херувим, типа сервитора, только выращенный искусственно, а не как те из живых людей