До конца года в Warhammer 40,000: Space Marine 2 появятся новое оружие, новая PvE-карта и новый враг

Разработчики из студии Saber Interactive сообщили о ближайших планах в отношении поддержки экшена Warhammer 40,000 Space Marine 2. Что касается поддержки, то уже в самое ближайшее время игра получит небольшой патч с новым видом оружия - пистолетом Neo-Volkite.

Пистолет Neo-Volkite - это тепловое оружие с накопительным уроном. Его тепловое излучение поражает органическую материю, разрушая плоть и превращая ее в пепел с помощью взрывной силы и струй пламени.

Игроки классов Bulwark, Assault и Vanguard смогут использовать Neo-Volkite в качестве вспомогательного оружия. Кроме того, патч внесет изменения в балансировку других видов огнестрельного оружия. Детали будут раскрыты чуть позже.

Позже в этом году, примерно в начале декабря, выйдет долгожданный пак в стиле «Темных ангелов», а также новый враг, Tzaangor Enlightened, и новая PvE-карта, находящаяся на просторах Демериума, Obelisk.

Выход крупного обновления для Warhammer 40,000 Space Marine 2 ожидается в декабре 2024 года, более точная дата будет анонсирована позднее.