Доходы издателя Pullup Entertainment выросли в прошлом году на 108% благодаря Warhammer 40,000: Space Marine 2

Компания Pullup Entertainment сообщила о годовом доходе в размере 390 миллионов евро, что на 108% больше, чем в предыдущем рекордном году. В четвертом квартале выручка издателя видеоигр составила 54,8 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Генеральный директор Pullup Entertainment Джеффруа Сарден сказал:

Мы завершаем замечательный год. Focus Entertainment Publishing входит в пятерку лучших издателей мира по качеству игр по версии Metacritic 2024, и мы значительно сокращаем наш чистый долг.

Выручка от новых релизов составила 257,8 млн евро за 2024/25 финансовый год и 25,2 млн евро за четвертый квартал по сравнению с 53,6 млн евро и 21,6 млн евро в предыдущем году. В 2024/25 финансовом году вышли следующие новые релизы: Warhammer 40,000: Space Marine 2, Train Sim World 5, Drova и Metal Slug Tactics.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает показывать рекордные результаты и поддерживается надежным планом с бесплатным контентом для всех игроков, а также платными косметическими предметами. Train Sim World 5, разработанная Dovetail Games, продолжает превосходить предыдущие версии по доходам, приобретению и активности благодаря регулярному контенту, включая специальный DLC для бренда Mattel Thomas & Friends, что обеспечивает очень высокий уровень вовлеченности.