Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 618 оценок

Двойная угроза: в Warhammer 40,000: Space Marine 2 появится бой с двумя Тиранидами-праймами

butcher69

Студия Focus Entertainment объявила, что в грядущем обновлении 11.0 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 игроков ждёт один из самых сложных испытаний — битва с двумя Тиранидами-праймами. Эти создания представляют элиту своей расы: они быстрее, умнее и сильнее обычных тиранидов, а их совместное появление обещает стать настоящим кошмаром даже для опытных космодесантников.

Патч под названием Reclamation также привнесёт новую одноимённую карту, PvE-снаряжение Sanctified Wrath, обновлённые условия боёв и ряд балансных правок. Для обладателей сезонного пропуска будут доступны два косметических набора — Blood Angel Champion Pack и Salamanders Cosmetic Pack, включающие свежие облики и декоративные элементы.

Релиз обновления запланирован на конец ноября, а желающие могут запросить доступ к тестовому серверу, где уже можно опробовать часть контента. Однако бой с двумя Тиранидами-праймами станет эксклюзивом полноценного релиза.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, вышедшая в сентябре 2024 года, продолжает активно развиваться, обещая игрокам всё более масштабные и зрелищные сражения.

Комментарии:  1
jax baron

а когда они будут брать из 10 редакции? - надоели старпёры