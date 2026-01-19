Фанаты бунтуют: трейлер новых фигурок по Warhammer 40000 утонул в дизлайках из-за женских Кустодес

Официальный анонс пластиковых моделей женских Адептус Кустодес для вселенной Horus Heresy и Warhammer 40000 обернулся масштабным скандалом. Официальное видео на YouTube-канале Warhammer утонуло в дизлайках, а в комментариях, число которых уже превысило 2700, фанаты кипят от злости, утверждая, что все показанное не канон, обвиняя компанию в ретконе устоявшегося лора, десятилетиями описывавшего Кустодес как исключительно мужскую организацию.
В социальных сетях, особенно на платформе X и Reddit, разгорелись нешуточные баталии. Пользователи сообщают о массовом удалении негативных комментариев на YouTube, что, по их мнению, является попыткой скрыть истинные масштабы недовольства. На тематических сабреддитах дискуссия разделила сообщество на два лагеря. Критики настаивают, что проблема не в самом присутствии женских персонажей, а в способе их введения: ленивый реткон без эпичной нарративной основы, который обесценивает как историю Кустодес, так и уникальность других фракций, вроде Сестер Безмолвия. Сторонники изменений парируют, что Warhammer всегда эволюционировал (вспомнить хотя бы введение Примарис или изменение некронов).
Ситуация напоминает события 2024 года, когда первое упоминание женских Кустодес в кодексе 10-й редакции также вызвало волну протеста. Тогда фанаты сочли, что их голос был услышан, так как модели так и не вышли. Теперь же, с анонсом новых пластиковых миниатюр, конфликт разгорелся с новой силой.
В Вахе 40к уж есть крутой женский орден, потому Кустодианкам нет места! Это ересь!
Это не орден космоморячков, а совершенно отдельная организация. Сестры-Милитант ака военизированное крыло Адептус Сороритас. Сами Адептус Сороритас это исключительно женская религиозно-военная организация под патронажем Экклезиархии ака Адептус Министорум, то есть официальной церкви Империума.
хорошая актриса с формами)) кто такая?
Повесточники опять делают что-то ради повесточки, а не ради того, что бы сделать что-то хорошее.
Фанаты Вархамера негодуют, они узнали о существовании женщин XD
Ну это и правда очень лениво, введите в лор адекватно и не будет воя фанатов, а так выглядит просто как очередная повестка.
Вопрос в другом, а зачем делать женщин Кустодиев? В Вахе есть, как чисто мужские (те самые Кустодес), так и чисто женские организации (теже сестры битвы), вот и зачем городить новый огород.
Куст-баба что может быть тупее? У вас туча других подразделений, где есть женщины. Нет именно в кустов/маринов надо впихнуть титьки бабские
Проблема не втом, что именно было сделано, а в том, как именно было сделано. Словно не особо заморачиваясь сделали спустя рукава разнарядку по квотам.
Лор? Обоснуй? Нет, просто заткнитесь, и примите как данность, потому что гладиолус. Похоже, что GW на данный момент действует именно так.
нет никаких женских кустодианок!! есть Кустодии а есть теперь фемстодии (для геев)
ААААААА фанатики гейхамера впервые увидели женщину
Ну я не шарю так сильно за вселенную, но судя по тексту новости, дело не в женщинах, а в том, что их добавили "просто потому что".
полез в ваху: ОШИБКА
Не полез в ваху: фатальная ошибка