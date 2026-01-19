ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 685 оценок

Фанаты бунтуют: трейлер новых фигурок по Warhammer 40000 утонул в дизлайках из-за женских Кустодес

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный анонс пластиковых моделей женских Адептус Кустодес для вселенной Horus Heresy и Warhammer 40000 обернулся масштабным скандалом. Официальное видео на YouTube-канале Warhammer утонуло в дизлайках, а в комментариях, число которых уже превысило 2700, фанаты кипят от злости, утверждая, что все показанное не канон, обвиняя компанию в ретконе устоявшегося лора, десятилетиями описывавшего Кустодес как исключительно мужскую организацию.

В социальных сетях, особенно на платформе X и Reddit, разгорелись нешуточные баталии. Пользователи сообщают о массовом удалении негативных комментариев на YouTube, что, по их мнению, является попыткой скрыть истинные масштабы недовольства. На тематических сабреддитах дискуссия разделила сообщество на два лагеря. Критики настаивают, что проблема не в самом присутствии женских персонажей, а в способе их введения: ленивый реткон без эпичной нарративной основы, который обесценивает как историю Кустодес, так и уникальность других фракций, вроде Сестер Безмолвия. Сторонники изменений парируют, что Warhammer всегда эволюционировал (вспомнить хотя бы введение Примарис или изменение некронов).

Ситуация напоминает события 2024 года, когда первое упоминание женских Кустодес в кодексе 10-й редакции также вызвало волну протеста. Тогда фанаты сочли, что их голос был услышан, так как модели так и не вышли. Теперь же, с анонсом новых пластиковых миниатюр, конфликт разгорелся с новой силой.

30
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Fedaykin

В Вахе 40к уж есть крутой женский орден, потому Кустодианкам нет места! Это ересь!

20
Victor Dukoff

Это не орден космоморячков, а совершенно отдельная организация. Сестры-Милитант ака военизированное крыло Адептус Сороритас. Сами Адептус Сороритас это исключительно женская религиозно-военная организация под патронажем Экклезиархии ака Адептус Министорум, то есть официальной церкви Империума.

11
Мракобесс

орден шлюх

4
kTeNoLoGy

хорошая актриса с формами)) кто такая?

Кей Овальд

Повесточники опять делают что-то ради повесточки, а не ради того, что бы сделать что-то хорошее.

13
Horrifing

Фанаты Вархамера негодуют, они узнали о существовании женщин XD

11
Fatum Sibir

Ну это и правда очень лениво, введите в лор адекватно и не будет воя фанатов, а так выглядит просто как очередная повестка.

8
Hog2012

Вопрос в другом, а зачем делать женщин Кустодиев? В Вахе есть, как чисто мужские (те самые Кустодес), так и чисто женские организации (теже сестры битвы), вот и зачем городить новый огород.

1
Hevin

Куст-баба что может быть тупее? У вас туча других подразделений, где есть женщины. Нет именно в кустов/маринов надо впихнуть титьки бабские

8
Victor Dukoff

Проблема не втом, что именно было сделано, а в том, как именно было сделано. Словно не особо заморачиваясь сделали спустя рукава разнарядку по квотам.

Лор? Обоснуй? Нет, просто заткнитесь, и примите как данность, потому что гладиолус. Похоже, что GW на данный момент действует именно так.

7
Евгений Кобыляцкий

нет никаких женских кустодианок!! есть Кустодии а есть теперь фемстодии (для геев)

5
Мракобесс

ААААААА фанатики гейхамера впервые увидели женщину

5
Lazy Mutton

Ну я не шарю так сильно за вселенную, но судя по тексту новости, дело не в женщинах, а в том, что их добавили "просто потому что".

1
zangx

полез в ваху: ОШИБКА

4
Licius Farta

Не полез в ваху: фатальная ошибка

4
Tecsun7
1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ