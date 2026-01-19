Фанаты бунтуют: трейлер новых фигурок по Warhammer 40000 утонул в дизлайках из-за женских Кустодес

Официальный анонс пластиковых моделей женских Адептус Кустодес для вселенной Horus Heresy и Warhammer 40000 обернулся масштабным скандалом. Официальное видео на YouTube-канале Warhammer утонуло в дизлайках, а в комментариях, число которых уже превысило 2700, фанаты кипят от злости, утверждая, что все показанное не канон, обвиняя компанию в ретконе устоявшегося лора, десятилетиями описывавшего Кустодес как исключительно мужскую организацию.

В социальных сетях, особенно на платформе X и Reddit, разгорелись нешуточные баталии. Пользователи сообщают о массовом удалении негативных комментариев на YouTube, что, по их мнению, является попыткой скрыть истинные масштабы недовольства. На тематических сабреддитах дискуссия разделила сообщество на два лагеря. Критики настаивают, что проблема не в самом присутствии женских персонажей, а в способе их введения: ленивый реткон без эпичной нарративной основы, который обесценивает как историю Кустодес, так и уникальность других фракций, вроде Сестер Безмолвия. Сторонники изменений парируют, что Warhammer всегда эволюционировал (вспомнить хотя бы введение Примарис или изменение некронов).

Ситуация напоминает события 2024 года, когда первое упоминание женских Кустодес в кодексе 10-й редакции также вызвало волну протеста. Тогда фанаты сочли, что их голос был услышан, так как модели так и не вышли. Теперь же, с анонсом новых пластиковых миниатюр, конфликт разгорелся с новой силой.