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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 174 оценки

Focus Entertainment не прекратит поддержку Warhammer 40K: Space Marine 2

Gruz_ Gruz_

На днях издательство Focus Entertainment анонсировало официальный старт разработки Warhammer 40,000: Space Marine 3. В комментариях под твитом многие геймеры выразили свой восторг, но в то же время часть из них выразила опасения, что это может негативно повлиять на поддержку Space Marine 2.

Focus Entertainment анонсировала Warhammer 40,000: Space Marine 3

Отвечая на подобные комментарии, сотрудник Focus сообщил, что они не откажутся от Space Marine 2, а будут и дальше ее активно развивать:

Мы расскажем о новой игре в свое время. Сейчас же мы по-прежнему сфокусированы на предоставлении игрокам Warhammer 40,000: Space Marine 2 максимального количества контента.

Что касается грядущей Warhammer 40K: Space Marine 3, то представитель компании заявил, что новая игра должна принести еще больше впечатлений, точно воссоздавая вселенную Warhammer 40,000, с захватывающим, кровавым, жестоким и зрелищным геймплеем.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Maksimys Flether

Ну игра прям топ получилось, глупо будет забрасывать поддержку пока деньги капают.

4
sa1958

Хорошо, что так будет.

-1
Кей Овальд

Плохо. Играм не нужна не какая "поддержка". Игра СРАЗУ должна выходить с максимальным количеством контента.

-6
Jerrido112

Покажи игру которая сразу вышла с максимальным количеством контента

2