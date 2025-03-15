Focus Entertainment не прекратит поддержку Warhammer 40K: Space Marine 2

На днях издательство Focus Entertainment анонсировало официальный старт разработки Warhammer 40,000: Space Marine 3. В комментариях под твитом многие геймеры выразили свой восторг, но в то же время часть из них выразила опасения, что это может негативно повлиять на поддержку Space Marine 2.

Отвечая на подобные комментарии, сотрудник Focus сообщил, что они не откажутся от Space Marine 2, а будут и дальше ее активно развивать:

Мы расскажем о новой игре в свое время. Сейчас же мы по-прежнему сфокусированы на предоставлении игрокам Warhammer 40,000: Space Marine 2 максимального количества контента.

Что касается грядущей Warhammer 40K: Space Marine 3, то представитель компании заявил, что новая игра должна принести еще больше впечатлений, точно воссоздавая вселенную Warhammer 40,000, с захватывающим, кровавым, жестоким и зрелищным геймплеем.