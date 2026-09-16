Focus Entertainment подала юридические жалобы на игроков после угроз сотрудникам и готова к дальнейшим правовым мерам

Издательство Focus Entertainment сообщило, что подало официальные юридические жалобы против некоторых игроков после участившихся угроз в адрес сотрудников компании. Соответствующее заявление издатель распространил 15 сентября в социальных сетях и своих сообществах, включая Discord-сервер Warhammer 40,000: Space Marine 2.

В Focus отметили, что сотрудники компании на протяжении последних лет сталкивались с токсичными сообщениями, однако недавняя эскалация ситуации привела к более серьёзным мерам. Жалобы были поданы против пользователей, которые напрямую угрожали членам команды. Компания подчеркнула, что её сообщества должны быть местом для увлечённых играми людей, а не площадкой для ненависти.

Издатель также заявил, что не намерен терпеть насильственные или сексистские комментарии и оставляет за собой право предпринимать все необходимые юридические действия для защиты своих сотрудников. При этом Focus не уточнила, что именно стало причиной недавнего роста количества угроз и какие конкретно случаи привели к подаче жалоб.

Действующий кодекс поведения Focus Entertainment запрещает оскорбительные, угрожающие, запугивающие и унижающие высказывания, а также психологические и сексуальные домогательства. В общих условиях использования компании отдельно указано, что при получении информации о возможном преступлении, представляющем угрозу жизни или безопасности людей, Focus обязана уведомить компетентные правоохранительные или судебные органы.

Focus Entertainment известна как издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2, серии A Plague Tale и ряда других игр. На момент публикации компания не раскрыла дополнительную информацию о поданных жалобах или пользователях, против которых они были направлены.