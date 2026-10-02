Focus Entertainment представила трейлер крупного обновления Anniversary Update II для Space Marine 2

Focus Entertainment и Saber Interactive представили релизный трейлер крупного обновления Anniversary Update II (патч 15.0) для экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ролик служит визуальной презентацией геймплейных изменений и графических улучшений, с которых начинается третий год контентной поддержки игры.

Трейлер делает особый акцент на визуальном обновлении экшена. Разработчики продемонстрировали улучшенные текстуры, возросшую детализацию брони, обновленные эффекты взрывов и переработанную систему освещения. Новые кадры наглядно показывают, как густые тени и контрастные блики подчеркивают мрачную атмосферу вселенной на готических локациях планеты Аваракс.

Помимо графики, опубликованный видеоролик раскрывает главные геймплейные нововведения патча 15.0. Эпичные кадры впервые демонстрируют кооперативный игровой процесс за Космодесантников Хаоса в рамках нового PvE-режима «Осада Хаоса» (Chaos Siege), где еретикам предстоит сдерживать натиск орд Тиранидов и штурмовать оборонительные рубежи лояльного Империума.

Также видео показывает в действии новое оружие ближнего боя — одноручный Громовой Молот. Он отличается от двуручного аналога повышенной скоростью взмахов и разрушительными заряжаемыми АоЕ-атаками. Дополнительно зрителей знакомят с хардкорной эндгейм-системой «Горнило» (Crucible System) и косметическим набором из платного Season Pass 3, включая облик Защитника Волчьей Гвардии Космических Волков.