Focus Entertainment продлила поддержку Warhammer 40,000: Space Marine 2 на третий год

Издатель Focus Entertainment объявил о продлении поддержки Warhammer 40,000: Space Marine 2 на третий год после того, как количество игроков превысило 12 миллионов человек. Разработкой обновлений займется студия Saber Interactive. Подробности контента третьего года пока не раскрыты, зато известно расписание ближайших крупных патчей.

До завершения второго года поддержки выйдут два масштабных обновления. Патч №13 ожидается до конца июня - он добавит испытания Ultragrind Ordeals. Патч №14 запланирован на конец сентября: в него войдут новые PvP-арены, неизвестное ранее оружие для противников, дополнительные предметы кастомизации и другой контент.

Часть материалов, изначально предназначенных для второго года, перенесут на третий, поскольку разработчики не успевают закончить их вовремя.