Focus и Saber представили трейлер режима Осады для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили трейлер обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2, добавляющего режим Осады для всех платформ. Сразитесь с 15 волнами тиранидов и членов Тысячи Сынов на Кадаку, приобретая улучшения и союзных десантников, сражаясь с боссами.

Игроки будут перемещаться между тремя секторами, в каждом из которых по пять волн тиранидов и Тысячи Сынов. Вы также будете захватывать точки и получать данные-планшеты в качестве побочных целей, а на пятой волне появится босс.

Между каждой волной интервал в одну минуту позволяет покупать боеприпасы, реликвию Хранителя, снаряжение и даже вызывать ИИ-космодесантников для помощи. Если все объединят свои ресурсы, они смогут купить Дредноут.

Конечно, завершение 15 волн — это не конец, так как режим перейдет в бесконечный забег с меньшим количеством ресурсов и еще более сильными врагами. Некоторые заметные изменения по сравнению с тестом на ПК включают в себя меньшую стоимость гвардейцев и фиксированное время для всего сеанса, которое увеличивается после победы над волной (а не ограниченное время для каждой).

Saber считает, что в конечном итоге сможет убрать таймер с некоторой оптимизацией, поэтому следите за обновлениями. Другие функции в обновлении включают отключение появления ботов в приватном режиме, экспериментальную опцию трассировки лучей и поддержку DLSS 4.