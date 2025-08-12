Games Workshop откроет новые магазины в США, Европе и Азии после большого успеха Space Marine 2

После того как прибыль создателя Warhammer увеличилась благодаря выходу Warhammer 40,000: Space Marine 2, компания Games Workshop планирует открыть десятки новых магазинов по всему миру.

Об этом было объявлено во время ежегодного отчета о прибылях Games Workshop, о чем узнали в MSN. Релиз игры от Saber Interactive стал самым успешным годом для британской компании и значительно увеличил продажи в физических магазинах.

Во вторник Games Workshop объявила о рекордном 2025 годе: прибыль до налогообложения выросла почти на 30 % до £262,8 млн, превысив прогноз в £255 млн, а продажи подскочили на 19,6 % на фоне постоянного валютного курса до £628,7 млн. Выручка от продажи лицензий увеличилась с £31 млн до £52,5 млн благодаря тому, что Warhammer 40,000: Space Marine 2, видеоигра в жанре шутера от третьего лица, которая вышла в прошлом году, разошлась тиражом в семь миллионов копий, что «значительно превысило» ожидания группы.

В Games Workshop подтвердили, что в течение следующего года по всему миру будет открыто в общей сложности 35 новых магазинов, в первую очередь на малообслуживаемых рынках. В частности, официальные магазины Warhammer откроются в Северной Америке, континентальной Европе и Азии.

После рекордного года мы по-прежнему сосредоточены на выполнении наших операционных планов и неустанно работаем над преодолением любых существенных препятствий, которые встают на пути, - сказал генеральный директор Кевин Раунтри. Мы будем продолжать давать себе свободу совершать ошибки, постоянно работая над улучшением качества продукции и инновациями в производстве.

В то же время Раунтри уточнил, что успех, которого добилась Space Marine 2, не является гарантией и в дальнейшем. В то же время, учитывая, что на подходе еще не одна крупная игра по Warhammer, включая находящуюся в разработке Space Marine 3, в компании не теряют надежды на дальнейший рост.

Кроме того, в разработке находятся новые проекты по Warhammer 40K и Space Marine, включая грядущий сериал от Amazon с участием Генри Кавилла («Человек из стали»).