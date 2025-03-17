Генеральный директор Space Marine 2 верил в успех игры, но не ожидал такого огромного

Колоссальный успех запуска Warhammer 40K: Space Marine 2 от Saber Interactive был огромным для разработчика. В недавнем интервью с журналистом Стивеном Тотило генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч объяснил, что игре были практически гарантированы хорошие продажи. Однако огромный успех игры при запуске и ее продолжающийся успех с тех пор стали огромным сюрпризом для всех участников.

Я знал, что Space Marine будет иметь успех. Я делал ставку на то, во что играл. Я играл в нее более 300 часов. Знал ли я, что в конечном итоге будет продано более шести миллионов копий в этом году? Нет. Но я знал, что она будет продаваться.

С момента выпуска игры Saber анонсировала ряд новых игр. Наряду с Warhammer 40K: Space Marine 3 студия также работает над ремейком KOTOR, Jurassic Park Survival, Avatar: The Last Airbender и другими.

Благодаря успеху Space Marine 2 Saber теперь также может нанимать больше разработчиков для работы над будущими проектами, поскольку многие студии продолжают массовые увольнения.