Генеральный директор Space Marine 2 верил в успех игры, но не ожидал такого огромного

Колоссальный успех запуска Warhammer 40K: Space Marine 2 от Saber Interactive был огромным для разработчика. В недавнем интервью с журналистом Стивеном Тотило генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч объяснил, что игре были практически гарантированы хорошие продажи. Однако огромный успех игры при запуске и ее продолжающийся успех с тех пор стали огромным сюрпризом для всех участников.
Я знал, что Space Marine будет иметь успех. Я делал ставку на то, во что играл. Я играл в нее более 300 часов. Знал ли я, что в конечном итоге будет продано более шести миллионов копий в этом году? Нет. Но я знал, что она будет продаваться.
С момента выпуска игры Saber анонсировала ряд новых игр. Наряду с Warhammer 40K: Space Marine 3 студия также работает над ремейком KOTOR, Jurassic Park Survival, Avatar: The Last Airbender и другими.
Благодаря успеху Space Marine 2 Saber теперь также может нанимать больше разработчиков для работы над будущими проектами, поскольку многие студии продолжают массовые увольнения.
Хорошей игре -- хорошие продажи!
Просто получилась колда здорового человека, про ад, кровищу, большие пушки и какие-то человеческие темы. Без пропагандистского и повесточного мусора колды. Профит.
- Что есть твоя жизнь?
- Честь - моя жизнь!
- Что есть твоя судьба?
- Долг - моя судьба!
- Что есть твой страх?
- Поражение - мой страх!
- Что есть твоя награда?
- Спасение души -моя награда!
- Что есть твое ремесло?
- "Warhammer (Смерть) - мое ремесло!"
- В чем ты клянешься?
- "Я клянусь вечном служении"
прыщи на роже фуу
Вархаммер сорок Ка : Спаце Марине два // Сергей Бегленко
Быстрее нее по вахе продавались только тотал вары наверно
Не, даже ТВ3 набрал меньше онлайна. Реально, сейчас SM2 самая успешная игра по Вархаммеру.