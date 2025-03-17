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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 178 оценок

Генеральный директор Space Marine 2 верил в успех игры, но не ожидал такого огромного

monk70 monk70

Колоссальный успех запуска Warhammer 40K: Space Marine 2 от Saber Interactive был огромным для разработчика. В недавнем интервью с журналистом Стивеном Тотило генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч объяснил, что игре были практически гарантированы хорошие продажи. Однако огромный успех игры при запуске и ее продолжающийся успех с тех пор стали огромным сюрпризом для всех участников.

Я знал, что Space Marine будет иметь успех. Я делал ставку на то, во что играл. Я играл в нее более 300 часов. Знал ли я, что в конечном итоге будет продано более шести миллионов копий в этом году? Нет. Но я знал, что она будет продаваться.

С момента выпуска игры Saber анонсировала ряд новых игр. Наряду с Warhammer 40K: Space Marine 3 студия также работает над ремейком KOTOR, Jurassic Park Survival, Avatar: The Last Airbender и другими.

Благодаря успеху Space Marine 2 Saber теперь также может нанимать больше разработчиков для работы над будущими проектами, поскольку многие студии продолжают массовые увольнения.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
si12345

Хорошей игре -- хорошие продажи!

9
digitalkid

Просто получилась колда здорового человека, про ад, кровищу, большие пушки и какие-то человеческие темы. Без пропагандистского и повесточного мусора колды. Профит.

4
SANYA_BELIY

- Что есть твоя жизнь?

- Честь - моя жизнь!

- Что есть твоя судьба?

- Долг - моя судьба!

- Что есть твой страх?

- Поражение - мой страх!

- Что есть твоя награда?

- Спасение души -моя награда!

- Что есть твое ремесло?

- "Warhammer (Смерть) - мое ремесло!"

- В чем ты клянешься?

- "Я клянусь вечном служении"

0
AverageSheep

прыщи на роже фуу

0
Пользователь ВКонтакте

Вархаммер сорок Ка : Спаце Марине два // Сергей Бегленко

0
Kamishini1993

Быстрее нее по вахе продавались только тотал вары наверно

0
0ncnjqybr

Не, даже ТВ3 набрал меньше онлайна. Реально, сейчас SM2 самая успешная игра по Вархаммеру.

0