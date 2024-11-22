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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 696 оценок

Герой Warhammer 40,000: Space Marine 2 в центре внимания нового тизера анимационного сериала-антологии Secret Level

butcher69
Новости

Prime Video представил новый тизер анимационного сериала-антологии Secret Level, в котором показан эпизод, посвящённый вселенной Warhammer 40,000. Главный герой — Деметриан Тит из Space Marine 2, занятый привычной для Космодесантников Императора задачей — уничтожением еретиков и ксеносов, находится в центре внимания нового ролика.

Проект включает 15 эпизодов, каждый из которых погружает зрителей в миры культовых видеоигр. Среди участников озвучки — Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз, Кевин Харт, Лора Бейли и другие.

Secret Level стартует 10 декабря на Prime Video, а новые эпизоды появятся 17 декабря.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Artemus2.0

Это мы смотрим. Это мы ждём.

6
Leonardus

Покажут детство Тидуса видимо

2
qwerty1205

конечно же серии будут по 10 минут +-....какие час? вы что ох и ах=))

2