Герой Warhammer 40,000: Space Marine 2 в центре внимания нового тизера анимационного сериала-антологии Secret Level

Prime Video представил новый тизер анимационного сериала-антологии Secret Level, в котором показан эпизод, посвящённый вселенной Warhammer 40,000. Главный герой — Деметриан Тит из Space Marine 2, занятый привычной для Космодесантников Императора задачей — уничтожением еретиков и ксеносов, находится в центре внимания нового ролика.

Проект включает 15 эпизодов, каждый из которых погружает зрителей в миры культовых видеоигр. Среди участников озвучки — Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз, Кевин Харт, Лора Бейли и другие.

Secret Level стартует 10 декабря на Prime Video, а новые эпизоды появятся 17 декабря.