Хаос наступает: в Space Marine 2 появится PvP-режим с управляемым дредноутом

Saber Interactive раскрыла новые детали грядущего обновления для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Уже в сентябре вместе с патчем 10 и стартом второго года поддержки в игре появится долгожданный соревновательный режим Helbrute Onslaught, в котором игроки смогут сразиться за контроль над разрушительным дредноутом Хелбрутом.

Изначально Helbrute Onslaught должен был появиться ещё раньше, но его релиз отложили. Судя по представленным подробностям, задержка того стоила. Режим представляет собой PvP-битву между двумя командами хаоситов, которые сражаются за контроль над одной точкой. Первая команда, успешно захватившая цель, получает временное управление Хелбрутом — чудовищной боевой машиной, которая переходит под контроль случайного игрока из группы захвата.

Чтобы перехватить инициативу, вражеской команде нужно не только уничтожить дредноута, но и заново отвоевать контрольную точку. При этом Хелбрут даёт сильное боевое преимущество, а его уничтожение приносит очки соперникам. Таким образом, борьба за машину разрушения становится ключевым элементом матчей.

Хелбруты в этом режиме будут вооружены Громовым молотом для опустошительных атак в ближнем бою и Плазменной пушкой для нанесения урона с расстояния — всё в лучших традициях Warhammer 40k. Такой арсенал гарантирует, что бои будут насыщенными и динамичными.

Помимо «Натиска Хелбрутов», в патче 10 появится ещё один новый PvP-режим. Он объединит особенности всех текущих форматов и предложит сражения на новой карте в сеттинге Аваракса. Разработчики описывают арену как смесь длинных коридоров и ближнего боя, что позволит опробовать самые разные тактики. Подробностей пока немного, но первые скриншоты уже опубликованы.

В числе прочего Saber также показала новое оружие. К уже анонсированному Power Axe присоединится огненный Pyrecannon, рассчитанный на массовое поражение врагов. Кроме того, игроки впервые встретят врага Chaos Spawn — мутировавшего монстра, представленного в трёх вариациях с уникальными наборами движений и способностей.

Патч 10 выйдет в сентябре как бесплатное обновление и откроет второй год поддержки Space Marine 2. Вместе с ним стартует новый сезонный пропуск с косметическими предметами и эксклюзивами, доступный по премиум-подписке. Пока Space Marine 3 лишь маячит на горизонте, Saber явно не собирается сбавлять обороты — и поклонникам франшизы это только на руку.