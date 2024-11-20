Игроки в восторге от нового оружия в WH40K: Space Marine 2 , способного кромсать тиранидов на части

Прошла неделя с тех пор, как арсенал космических десантников пополнился новейшим оружием - пистолетом Neo-Volkite. О его боевой эффективности было много споров: от бесполезности в базовых версиях до способности отряда уничтожить босса всего за минуту-другую. Проведенные эксперименты в Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали, что это неудержимый зверь.

Один из пользователей Reddit, Sonic1i, тщательно изучил новое оружие и пришел к выводу, что в умелых руках это просто настоящий зверь. "Пистолет Neo-Volkite - абсолютный зверь для уничтожения врагов уровня Minoris [мелких врагов]", - пишет автор, имея в виду взрыв, который он производит при уничтожении врагов. Он также идеально подходит для игроков, играющих за классы Бастион/Авангард, так как у этих классов увеличен урон при парировании, да и использование оружия в контратаках также увеличивает его урон.

Другой пользователь Reddit, Crimsas, поделился роликом, где показано, как три космодесантника могут уничтожать любых врагов, включая боссов уровня Карнифекс, за считанные минуты. На видео показано, как с помощью трех лазеров можно уничтожать тварей с эффектом, напоминающим «Охотников за привидениями».

Возможности Neo-Volkite настолько очаровали фанатов Space Marine 2, что они стали создавать мемы. Наиболее популярный из них - силуэт Биотитана-Иерофанта со словами: "Я не боюсь оружия. Но эта штука... [изображение Neo-Volkite] Эта штука меня пугает". И пусть такого громилу не запугать таким маленьким оружием, но остальным врагам в игре придется несладко, тем более когда космодесантники использует в бою "Силу братства".