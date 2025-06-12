Император защищает! Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили 7 млн копий

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает наращивать обороты — шутер от студии Saber и издателя Focus Entertainment привлёк уже семь миллионов игроков. И это без участия в подписочных сервисах — речь идёт именно о проданных копиях.

Очередной миллион пользователей присоединился за последние полгода. Это впечатляющий результат для проекта, который всё ещё активно поддерживается: разработчики выпускают контентные обновления, а с мая игрокам официально разрешили использовать модификации.

В Steam у игры сохраняется очень положительный рейтинг — 83%, несмотря на то, что пиковый онлайн за девять месяцев снизился в 22 раза, до 10 тысяч. Тем не менее, комьюнити остаётся активным, а сам проект — одним из самых ярких представителей экшенов по Warhammer 40K.

Более того, успех игры открыл вселенную Warhammer 40,000 для новой волны игроков.