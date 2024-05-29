Имперская гвардия даст нам чувство собственного величия в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 значительно повышают планку уровня конфликтов, которые мы можем встретить в играх. Тысячи Тиранидов могут напасть на вас в любой момент, поэтому для победы над ними вам понадобятся союзники. Помимо соратников из отряда космодесантников, на поле боя появятся и солдаты Имперской гвардии. О том, что такое Имперская гвардия и что она значит для игроков, можно узнать из слов креативного директора игры Оливера Холлиса-Лейка.

Одна из главных причин появления Имперской гвардии заключается в том, что она отражает размер и масштаб Космических Десантников. Так что, когда вы проходите мимо кадианцев, а они преклоняют колено и отдают честь, вы понимаете: "Вау, я действительно массивный.



Другая причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что Империя воюет с множеством различных военных группировок, и мы хотели изобразить эпическую войну 40 000, а не только миссию Космических Десантников. То есть, чем больше возможностей подключить Акадианцев, тем больше у них будет Адептус Механикус, у них есть свои машины. Чем больше мы сможем это сделать, тем лучше. Мне нравится термин "'полноценная война', как тотальный планетарный конфликт.

То есть, они не только отлично подходят для поднятия вашего эго, но и могут помочь там и сям. Правда, они будут больше похожи на морпехов из игр Halo, чем на суперсолдат, умеющих делать то, что умеют космодесантники, но все же их помощь не помешает.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S.