Истребление тиранидов в новом трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2

Болтеры и пропитанная кровью силовая броня - на выставке Future Games Show мы получили еще один взгляд на жуткий, мрачный экшен Space Marine 2, и это одна из тех игр, на которые стоит обратить внимание!

После подозрительного понижения в звании Титуса отправляют на передовую Четвертой тиранической войны, в ходе которой тираниды из флота-улья «Левиафан» наступают на Млечный Путь. Чтобы справиться с этими ксеносами, у вас будет целый набор оружия и боевого снаряжения - от классических болтеров и цепных мечей до огнеметов и мельтапушек. Гибрид стрельбы и ближнего боя означает, что вы будете взрывать тиранидов, а затем переключитесь на рубку, парирование и расправу над ними, чтобы пополнить свои ресурсы.

Но мы также знаем, что силы Хаоса и Космодесант Хаоса наживаются на этой бойне, а в трейлере, показанном на выставке Future Games Show, можно мельком увидеть одаренный психическими способностями легион предателей Тысячи Сынов, с которым Титусу тоже придется столкнуться.

Однако вам не придется вести эту войну в одиночку, ведь к вам могут присоединиться еще двое друзей из Космодесанта, чтобы помочь вам в истреблении ксеносов. В Space Marine 2 есть как кооперативная кампания для трех игроков, так и отдельные кооперативные миссии, так что вам будет чем заняться, чтобы уничтожить Тиранидов и Хаос.

Если же вам захочется сразиться в роли Космодесант Хаоса против лояльных отрядов, Space Marine 2 позволит вам сделать это в многопользовательском режиме PvP 6v6.

Space Marine 2 выйдет на PS5, Xbox Series X и PC 9 сентября.