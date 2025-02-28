Издатель и разработчик Space Marine 2 успокоили фанатов после негативной реакции на якобы "FOMO"-ивенты

Разработчик и издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2 настаивают на том, что они не пытаются превратить игру в "полноценный живой сервис" после негативной реакции на ивенты сообщества, описанные как продвижение "FOMO".

FOMO, или (fear of missing out) боязнь упустить выгоду, — это тактика, часто используемая разработчиками и издателями игр с живым сервисом для поощрения быстрого взаимодействия и трат на виртуальные предметы, которые выпускаются в течение ограниченного времени. Идея такого рода событий заключается в том, что если игроки не получат предметы, пока они доступны сейчас, то они потеряют шанс навсегда.

Эту практику часто критикуют за создание нездоровых отношений между видеоигрой и ее сообществом. В 2021 году новое исследование, проведенное по заказу британской благотворительной организации GambleAware, показало, что многие игры используют «психологический толчок», чтобы побудить людей покупать лутбоксы — например, страх пропустить ограниченные по времени товары или специальные предложения.

Конечно, в Space Marine 2 нет лутбоксов, но в ней есть ивенты сообщества, которые недавно были представлены как способ разблокировать желанные косметические предметы. И именно эти ивенты вызвали негативную реакцию, и некоторые из них применили к Space Marine 2 ярлык "живого сервиса".

В сообщении, посвященном жалобам, издатель Space Marine 2 Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive признали, что данные ивенты получили "холодные отзывы" с момента их появления, и "мы видели, что многие из вас упомянули FOMO, вызванный этими событиями".

Но компании пообещали, что все предметы, доступные на этих мероприятиях, будут выпущены позже, для всех желающих. Вот заявление:

Мы заметили, что события сообщества получили холодные отзывы с тех пор, как мы представили их в качестве дополнительного способа разблокировать косметические предметы. Мы видели, что многие из вас упоминали FOMO, порожденный ивентами. Будьте уверены, мы не собираемся превращать Space Marine 2 в полноценную игру с живым сервисом. Предметы, доступные в ивентах, будут доступны позже для всех. Мы хотим, чтобы ивенты сообщества были способом заранее разблокировать предметы для самых преданных игроков, а не источником разочарования и стресса для всех.

Тем не менее, это означает, что мы должны обеспечить плавный процесс разблокировки указанных предметов, чего до сих пор не было. Мы приносим свои извинения за доставленные хлопоты и в настоящее время работаем над упрощением процесса разблокировки предметов, чтобы сделать игровой процесс менее сложным.

С этой целью Focus Entertainment бесплатно раздает столь желанный шлем Mk VIII Errant Helmet без эмблемы всем, кто привяжет свою учетную запись PROS (система учетных записей Focus Entertainment) к Space Marine 2. Этот шлем является частью ивента сообщества Imperial Vigil, которое заканчивается 3 марта, и ранее был доступен только тем, кто одержал победу с каждым из шести классов в режиме Операции к дате окончания.

Игроки Space Marine 2 в настоящее время ожидают обновления 7.0, которое добавит новое оружие, новую карту операций и PvE-ранги престижа.