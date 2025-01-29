Издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2 отреагировал на претензии сообщества о недостаточности контента

Издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2 Focus Entertainment ответил на растущее разочарование из-за нехватки контента и рассказал, чего игрокам стоит ожидать в ближайшие месяцы.
В свежем посте в блоге Focus Entertainment подтвердила, что будет поддерживать Space Marine 2 и в 2025 году, и после. Разработчики пообещали новые скины, карты для PvP и PvE, пользовательские лобби для PvP, долгожданный режим Орды, престижные звания PvE и новое оружие. Кроме того, в феврале выйдет обновление Datavault с номером 6.0.
В сообщении от Focus Entertainment игроки узнали, что компания будет выпускать обновления каждые два месяца. Разработчики подчеркнули, что стремятся к совершенству и не хотят торопиться, чтобы не упустить важные детали.
«Space Marine 2 вышла четыре месяца назад, и ваш постоянный энтузиазм значит для нас очень много», — говорится в заявлении Focus Entertainment.
«Мы еще не закончили! Вы можете ожидать обновлений каждые два месяца. Мы бы хотели сделать больше, но мы стремимся предоставлять отточенные обновления, что требует времени и внимания! Спасибо за ваше терпение, понимание и неизменную поддержку».
Также стоит отметить, что обновление Space Marine 2 6.0 добавляет переработку бонусов и долгожданный слайдер поля зрения (FOV) для ПК. «Вы выразили, как сильно вы хотели получить слайдер FOV с момента запуска», — заявила Focus Entertainment. «Хотя его реализация была технически сложной, нам наконец удалось создать слайдер, достойный наших стандартов, представленный в версии 6.0.
«Мы надеемся, что эта новая функция оправдает ваши ожидания!»
Пока нет даты выхода патча 6.0 для Space Marine 2, но, похоже, он выйдет очень скоро.
щас бы реагировать на нытьё потреблядей калафдути, которых приучили жрать каждый месяц по паре скинов = контент
напоминаю: в кс 1.6 до сих пор забиты сервера на de_dust 2, и ничё, никто не ноет о контенте
игру прошёл строго 3 дня и новый контент тоже - вся эта мелочь на несколько часов