Издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2 отреагировал на претензии сообщества о недостаточности контента

Издатель Warhammer 40,000: Space Marine 2 Focus Entertainment ответил на растущее разочарование из-за нехватки контента и рассказал, чего игрокам стоит ожидать в ближайшие месяцы.

В свежем посте в блоге Focus Entertainment подтвердила, что будет поддерживать Space Marine 2 и в 2025 году, и после. Разработчики пообещали новые скины, карты для PvP и PvE, пользовательские лобби для PvP, долгожданный режим Орды, престижные звания PvE и новое оружие. Кроме того, в феврале выйдет обновление Datavault с номером 6.0.

В сообщении от Focus Entertainment игроки узнали, что компания будет выпускать обновления каждые два месяца. Разработчики подчеркнули, что стремятся к совершенству и не хотят торопиться, чтобы не упустить важные детали.

«Space Marine 2 вышла четыре месяца назад, и ваш постоянный энтузиазм значит для нас очень много», — говорится в заявлении Focus Entertainment.

«Мы еще не закончили! Вы можете ожидать обновлений каждые два месяца. Мы бы хотели сделать больше, но мы стремимся предоставлять отточенные обновления, что требует времени и внимания! Спасибо за ваше терпение, понимание и неизменную поддержку».

Также стоит отметить, что обновление Space Marine 2 6.0 добавляет переработку бонусов и долгожданный слайдер поля зрения (FOV) для ПК. «Вы выразили, как сильно вы хотели получить слайдер FOV с момента запуска», — заявила Focus Entertainment. «Хотя его реализация была технически сложной, нам наконец удалось создать слайдер, достойный наших стандартов, представленный в версии 6.0.

«Мы надеемся, что эта новая функция оправдает ваши ожидания!»

Пока нет даты выхода патча 6.0 для Space Marine 2, но, похоже, он выйдет очень скоро.