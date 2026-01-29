Каталог Game Pass пополнился брутальным шутером Warhammer 40,000: Space Marine 2

Технологический гигант только что добавил в каталог Xbox Game Pass шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, игра была первоначально выпущена в сентябре 2024 года для PS5, Xbox Series и ПК. Теперь подписчики тарифных планов Ultimate, Premium и PC Game Pass смогут играть в него в облаке, на ПК или консоли.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 помещает игроков в роль космодесантника Деметриана Титуса, сражающегося с ордами тиранидов в эпической истории, разворачивающейся в мрачном вселенной Warhammer 40k. Игра была высоко оценена за динамичный и жестокий экшен в сюжетной кампании, отлично реализованный мультиплеер, великолепную графику и верность канонам франшизы.

По состоянию на начало июля 2025 года было продано более 7 миллионов копий Warhammer 40,000: Space Marine 2, а благодаря регулярным обновлениям, включая исправления баланса и новый контент, игра по-прежнему может похвастаться активным сообществом.

Появление игры в Xbox Game Pass может еще больше увеличить ее популярность, привлекая новых игроков, ранее колебавшихся с ее покупкой. Кроме того, с учетом глобальной аудитории подписочного сервиса Microsoft, насчитывающего миллионы пользователей, можно ожидать роста онлайн-сообщества и увеличения количества кооперативных и PvP-матчей.