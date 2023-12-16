на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 212 оценок

Компания AMD назвала список игр, которые получат поддержку технологии масштабирования FSR 3

butcher69
Новости

Компания AMD поделилась новым изображением, на котором она показала следующие игры для ПК, которые будут поддерживать AMD FSR 3.0. Итак, давайте посмотрим, какие из недавно вышедших и готовящихся к выходу игр будут его поддерживать.

Согласно изображению, Black Myth: Wukong и Crimson Desert войдут в число новых игр, которые будут поддерживать AMD FSR 3.0. На картинке также упоминаются Cyberpunk 2077 и Starfield.

Like a Dragon: Infinite Wealth также будет поддерживать AMD FSR 3.0. Игра выйдет в следующем месяце, так что будет интересно посмотреть, будет ли она поддерживать его на релизе.

PAX DEI, социальная MMO-песочница на Unreal Engine 5, также будет поддерживать AMD FSR 3.0, как и Warhammer 40K: Space Marine 2.

В общей сложности AMD раскрыла 15 игр, которые получат поддержку AMD FSR 3.0 в 2024 году.

-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Лидер_Мур

Новость повторяется , удаляйте

6
monk70

https://www.playground.ru/misc/news/amd_opublikovala_polnyj_ishodnyj_kod_fsr_3_dlya_dx12_i_unreal_engine_5_uproschaya_integratsiyu_v_igry_dlya_razrabotchikov-1668760

5
neeXXXT

Но хоть наконец то они в этом мыле из артефактов от Амуде они увидят хотя бы 60 фпс в современных играх!

-5