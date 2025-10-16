Космический хит Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил в Steam новую максимальную скидку - 55%

В Steam стартовала феноменальная акция на Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игру можно приобрести по исторически низкой цене, что является абсолютно обязательной возможностью для каждого фаната этой мрачной вселенной и кровопролитных сражений.

Сейчас Warhammer 40,000: Space Marine 2 можно купить всего за 1439 руб (скидка 55%). Это официально самая низкая цена за время существования этой игры в Steam. С учетом того, насколько она популярна и достаточно «свежая», такая акция — просто подарок для фанатов Warhammer.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — это чистая, ничем не сдерживаемая сила, предлагающая чрезвычайно удовлетворительную и жестокую систему боя, в которой мы рубим, дробим и расстреливаем бесконечные орды тиранидов. Игра от Saber Interactive собрала отличные отзывы, получив похвалу за верность мрачной атмосфере вселенной Warhammer 40,000, потрясающую графику и чистый, адреналиновый геймплей. Это игра, которая позволяет почувствовать себя настоящим сверхчеловеческим воином Империи, а каждый бой — это эпическое зрелище, полное взрывов и крови.

Распродажа продлится до 25 октября.