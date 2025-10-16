ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 594 оценки

Космический хит Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил в Steam новую максимальную скидку - 55%

Gruz_ Gruz_

В Steam стартовала феноменальная акция на Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игру можно приобрести по исторически низкой цене, что является абсолютно обязательной возможностью для каждого фаната этой мрачной вселенной и кровопролитных сражений.

Сейчас Warhammer 40,000: Space Marine 2 можно купить всего за 1439 руб (скидка 55%). Это официально самая низкая цена за время существования этой игры в Steam. С учетом того, насколько она популярна и достаточно «свежая», такая акция — просто подарок для фанатов Warhammer.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — это чистая, ничем не сдерживаемая сила, предлагающая чрезвычайно удовлетворительную и жестокую систему боя, в которой мы рубим, дробим и расстреливаем бесконечные орды тиранидов. Игра от Saber Interactive собрала отличные отзывы, получив похвалу за верность мрачной атмосфере вселенной Warhammer 40,000, потрясающую графику и чистый, адреналиновый геймплей. Это игра, которая позволяет почувствовать себя настоящим сверхчеловеческим воином Империи, а каждый бой — это эпическое зрелище, полное взрывов и крови.

Распродажа продлится до 25 октября.

15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Геральт Батькович
6
sa1958

Хвала Императору.

5
Haranis

Ох уж эти новости, пропущенные через нейронку

4
Рикочико

Сизон пассы и Аниверсани эдешены нет смысла брать? Там контента нет одна косметика?

2
Kypощyп

Да, там только косметика.

Пользователь ВКонтакте

Потом будут бесплатно // Александр Королёв

1
Jerrido112

Отлично в мультик ньюфагов налетит, изи фраги.

Геральт Батькович

Куплю только чтоб в коопе пройти сюжетку, так что фиг тебе =)

1