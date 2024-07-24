Креативный директор Saber Interactive уверен, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 станет лучшим экшеном этого года

Несмотря на то, что 2024 год был мрачным для индустрии, он также принесет нам много новых релизов, а впереди еще почти половина года. Среди всех самых ожидаемых релизов один из тех, что уже наделали больше всего шума, новый шутер по Warhammer 40K. И вот появилось высказывание одного из его топ-менеджеров, который безоговорочно верит в Space Marine 2.

В частности, речь идет о Тиме Уиллитсе, креативном директоре компании Saber Interactive, которая и занимается разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2. В своем личном аккаунте в сети X (бывший Twitter) он сообщил, что провел за игрой все выходные и полностью уверен в ее качестве.

На выходных мне выпала возможность поиграть в новую сборку Space Marine 2, и я могу честно сказать, что игра очень хороша. Больше того, я уверен, что это будет лучший экшен 2024 года.

После задержки, из-за которой релиз Space Marine 2 был отложен на 2-ю неделю сентября, мы все ближе и ближе к тому, чтобы взять под свое управление Ультрамаринов и наконец-то разделаться с орками.

Релиз игры состоится 9 сентября на PlayStation 5, Xbox X Series X|S и PC.