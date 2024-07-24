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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 315 оценок

Креативный директор Saber Interactive уверен, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 станет лучшим экшеном этого года

Gruz_
Новости

Несмотря на то, что 2024 год был мрачным для индустрии, он также принесет нам много новых релизов, а впереди еще почти половина года. Среди всех самых ожидаемых релизов один из тех, что уже наделали больше всего шума, новый шутер по Warhammer 40K. И вот появилось высказывание одного из его топ-менеджеров, который безоговорочно верит в Space Marine 2.

В частности, речь идет о Тиме Уиллитсе, креативном директоре компании Saber Interactive, которая и занимается разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2. В своем личном аккаунте в сети X (бывший Twitter) он сообщил, что провел за игрой все выходные и полностью уверен в ее качестве.

На выходных мне выпала возможность поиграть в новую сборку Space Marine 2, и я могу честно сказать, что игра очень хороша. Больше того, я уверен, что это будет лучший экшен 2024 года.

После задержки, из-за которой релиз Space Marine 2 был отложен на 2-ю неделю сентября, мы все ближе и ближе к тому, чтобы взять под свое управление Ультрамаринов и наконец-то разделаться с орками.

Релиз игры состоится 9 сентября на PlayStation 5, Xbox X Series X|S и PC.

33
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
-zotik-

было бы круто, удачи им

8
Fiesta02

Удачи им! В слитый билд не играл, даже видео не смотрел. Не хочу портить впечатление

5
Ziyter7

Как говорится: надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Но судя по слитому билду все очень неплохо.

Наши слоняры💪

3
fundamentalist

какими орками бть, там тираниды и хаос в противниках..

2
PerspicaciousMorgathus

А были еще какие то более менее внятные экшоны в этом году? Легко побеждать когда нет конкурентов

1
Fiesta02

Banishers: Ghosts of New Eden. Есть и еще, но чтобы опровергнуть твой довод, что нет конкурентов, хватит же и одного примера.

0
PerspicaciousMorgathus Fiesta02

Что то вообще не известное

0
Janekste PerspicaciousMorgathus

Как это неизвестное? Игра очень даже известна от очень известной студии.

0
PerspicaciousMorgathus Janekste

Я первый раз слышу

0
GorryAttack PerspicaciousMorgathus

так это ролёвка об охотников за привидениями а-ля вестерн

0
saa0891

Ну шансы на это очень большие, выглядит отлично и эпично, мне сразу вспоминается начало DooM Eternal

Против всех исчадий из глубин преисподней

Против всех нечестивцев рода людского

Против легионов мы выставим тебя одного

Рви и кромсай, пока не иссякнут!

0
BluntZebulon

неудачный пример

0
Кей Овальд

Есть все шансы на это. Надеюсь, не подведут.
Главное, что бы недолго после релиза допиливали и не пытались делать вид, что это игра-сервис с онлайном.

0
Дмитрий Ильюченко

у меня есть подозрение что он буде единственным экшеном этого года по крайне мере на прохождение

0
Rimasted

Если только разработчики CoD под новым руководством окончательно херню начнут творить. Загубят анимации, звуки выстрелов, динамику, систему прогрессии и карты сделают очень плохо.

Если же ограничиваться шутерами от третьего лица, то может быть The First Descendant будет конкурент. Хотя... Я тут вспомнил, что Helldivers 2 в этом же году вышла. Чего-то год совсем уж тухлый.

0
Niko71790

на 12 часов, но лучшим...

0
Kaskad131

"наконец-то разделаться с орками."
держите в курсе, да
автор ...

0
lowbrown

Есть все шансы, выглядит в геймплей трейлерах все как отвал пятой точки

0
jax baron

Естественно - уже мало чё выйдет вообще в этом году.

-1
monk70

Повторяется Уиллитс https://www.playground.ru/warhammer_40000_space_marine_2/news/kreativnyj_direktor_saber_uveryaet_chto_warhammer_40_000_space_marine_2_budet_luchshim_ekshenom_2024_goda-1701218

-1
Alex Row
-3
KnittedAjay

АХАХАХХА, ОРУ. Какой же двуличный геймериканский пдраст - в какую игру он играл все выходные, если все слитые ролики были только про тиранидов, а об орках никто даже не заикался (они были в первой части якобы)?

-3