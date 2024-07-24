Креативный директор Saber Interactive уверен, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 станет лучшим экшеном этого года

Несмотря на то, что 2024 год был мрачным для индустрии, он также принесет нам много новых релизов, а впереди еще почти половина года. Среди всех самых ожидаемых релизов один из тех, что уже наделали больше всего шума, новый шутер по Warhammer 40K. И вот появилось высказывание одного из его топ-менеджеров, который безоговорочно верит в Space Marine 2.
В частности, речь идет о Тиме Уиллитсе, креативном директоре компании Saber Interactive, которая и занимается разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2. В своем личном аккаунте в сети X (бывший Twitter) он сообщил, что провел за игрой все выходные и полностью уверен в ее качестве.
На выходных мне выпала возможность поиграть в новую сборку Space Marine 2, и я могу честно сказать, что игра очень хороша. Больше того, я уверен, что это будет лучший экшен 2024 года.
После задержки, из-за которой релиз Space Marine 2 был отложен на 2-ю неделю сентября, мы все ближе и ближе к тому, чтобы взять под свое управление Ультрамаринов и наконец-то разделаться с орками.
Релиз игры состоится 9 сентября на PlayStation 5, Xbox X Series X|S и PC.
было бы круто, удачи им
Удачи им! В слитый билд не играл, даже видео не смотрел. Не хочу портить впечатление
Как говорится: надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Но судя по слитому билду все очень неплохо.
Наши слоняры💪
какими орками бть, там тираниды и хаос в противниках..
А были еще какие то более менее внятные экшоны в этом году? Легко побеждать когда нет конкурентов
Banishers: Ghosts of New Eden. Есть и еще, но чтобы опровергнуть твой довод, что нет конкурентов, хватит же и одного примера.
Что то вообще не известное
Как это неизвестное? Игра очень даже известна от очень известной студии.
Я первый раз слышу
так это ролёвка об охотников за привидениями а-ля вестерн
Ну шансы на это очень большие, выглядит отлично и эпично, мне сразу вспоминается начало DooM Eternal
Против всех исчадий из глубин преисподней
Против всех нечестивцев рода людского
Против легионов мы выставим тебя одного
Рви и кромсай, пока не иссякнут!
неудачный пример
Есть все шансы на это. Надеюсь, не подведут.
Главное, что бы недолго после релиза допиливали и не пытались делать вид, что это игра-сервис с онлайном.
у меня есть подозрение что он буде единственным экшеном этого года по крайне мере на прохождение
Если только разработчики CoD под новым руководством окончательно херню начнут творить. Загубят анимации, звуки выстрелов, динамику, систему прогрессии и карты сделают очень плохо.
Если же ограничиваться шутерами от третьего лица, то может быть The First Descendant будет конкурент. Хотя... Я тут вспомнил, что Helldivers 2 в этом же году вышла. Чего-то год совсем уж тухлый.
на 12 часов, но лучшим...
"наконец-то разделаться с орками."
держите в курсе, да
автор ...
Есть все шансы, выглядит в геймплей трейлерах все как отвал пятой точки
Естественно - уже мало чё выйдет вообще в этом году.
Повторяется Уиллитс https://www.playground.ru/warhammer_40000_space_marine_2/news/kreativnyj_direktor_saber_uveryaet_chto_warhammer_40_000_space_marine_2_budet_luchshim_ekshenom_2024_goda-1701218
АХАХАХХА, ОРУ. Какой же двуличный геймериканский пдраст - в какую игру он играл все выходные, если все слитые ролики были только про тиранидов, а об орках никто даже не заикался (они были в первой части якобы)?