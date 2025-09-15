Креативный директор Space Marine 2 рассказал о трудностях, связанных с добавлением в игру нового класса

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 появится новый класс Techmarine. О его появлении было известно уже некоторое время, но введение в игру совершенно нового персонажа оказалось довольно сложной задачей, так как космодесантники — это не просто снаряжение, а отдельные личности с собственными историями.

В беседе с WellPlayed на YouTube креативный директор Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк (Oliver Hollis-Leick) рассказал о том, как Techmarine впишется в проект. «

Это довольно сложный процесс. Космодесантники очень хорошо прописаны на уровне IP. Особенно в одной главе может быть сложно различить разных персонажей».

В ходе разговора Холлис-Лейк рассказывал о том, как Techmarine заставил разработчиков добавить новые диалоги и изменить некоторые сюжетные линии, чтобы они соответствовали его включению в игру. Затем разговор перешел на других классов, в частности на Chaplain, ставшего фаворитом фанатов для будущего включения в игру.

«Некоторые персонажи имеют более ограниченный набор оружия, — пояснила Холлис-Лейк. — А это означает, что может быть сложно реализовать его так, чтобы он соответствовал стилю боя Space Marine 2. В конце концов, мы решили остановиться на Techmarine, потому что он лучше подходил».