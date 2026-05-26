Креативный директор Space Marine 2 сравнил гибкость вселенных Warhammer и "Властелина колец"

Оливер Холлис-Лейк, отвечающий за творческое направление шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2, в беседе с журналистами Edge провел параллель между миром технофэнтези и вселенной Дж. Р. Р. Толкина. По мнению разработчика, оба франчайза находятся на одном уровне с точки зрения «гибкости».

При этом под Warhammer Холлис-Лейк подразумевает как футуристический сеттинг 40k, так и классическое фэнтези. Тот же глобальный подход он применяет и к Средиземью, рассматривая его не через призму трилогии о Братстве кольца, а охватывая всю мифологию, включая «Сильмариллион».

Богатая история обеих вселенных позволила им закрепиться в самых разных игровых направлениях. Warhammer — это не только брутальные экшены, но и тактические RPG (Rogue Trader), глобальные стратегии (Total War), мобильные проекты и настолки. Толкиновский мир отвечает тем же: от экшена Middle-earth: Shadow of Mordor и культовой MMORPG до стратегии The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth и симулятора жизни Tales of the Shire.

Более того, обе франшизы сейчас переживают очередной игровой бум. Недавно авторы Kingdom Come: Deliverance из Warhorse Studios анонсировали новую масштабную RPG во вселенной «Властелина колец», а фанаты Warhammer замерли в ожидании скорого релиза долгожданной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.