Креативный директор Space Marine 2 сравнил гибкость вселенных Warhammer и "Властелина колец"

Оливер Холлис-Лейк, отвечающий за творческое направление шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2, в беседе с журналистами Edge провел параллель между миром технофэнтези и вселенной Дж. Р. Р. Толкина. По мнению разработчика, оба франчайза находятся на одном уровне с точки зрения «гибкости».
При этом под Warhammer Холлис-Лейк подразумевает как футуристический сеттинг 40k, так и классическое фэнтези. Тот же глобальный подход он применяет и к Средиземью, рассматривая его не через призму трилогии о Братстве кольца, а охватывая всю мифологию, включая «Сильмариллион».
Богатая история обеих вселенных позволила им закрепиться в самых разных игровых направлениях. Warhammer — это не только брутальные экшены, но и тактические RPG (Rogue Trader), глобальные стратегии (Total War), мобильные проекты и настолки. Толкиновский мир отвечает тем же: от экшена Middle-earth: Shadow of Mordor и культовой MMORPG до стратегии The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth и симулятора жизни Tales of the Shire.
Более того, обе франшизы сейчас переживают очередной игровой бум. Недавно авторы Kingdom Come: Deliverance из Warhorse Studios анонсировали новую масштабную RPG во вселенной «Властелина колец», а фанаты Warhammer замерли в ожидании скорого релиза долгожданной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
вселенная властелина кольца на мой взгляд не игибка потому что все эпичные события описаны в сельмарионе и основных книгах и больше там особо просходить не может кроме мелких жытейских стычек между народонаселенимем и там сложно придумать сюжет для типичных игр. можно придумать события типа киндом кам деливерешен где мелкий челик в большом механизмеме жестко заданного мирового сюжета. после окончания сюжета по идее тоже нельзя чего то такого придумать потому что экзентиальное зло окончательно поверженно и стало слабылом и неспособным и там какие то сюжеты которые мне приходят наум в основном внутренние социальные проблемы и напряжения стран победителей что не совсем то ждут от франшизы властелина колец.
в вармер может больше маневров и приколов с сюжетом потому что народонаселения там больше, по сути там постоянно что происходит гипотетически достойное 3д экшона и есть много возможностей с варпом и даже путешесвием во времени. и там много фракций со своими интересами и прикалюхами. можно придумвать сюжеты среднего размера эпичности не входя в конфлит с мифологией и фактами всленной. можно делать игры типа голума и играть за какотого кровавого эльфа клоуна, скрвающего в тенях. возможностей там возможноу больше чем в днд котрый уже по локациям времени и населением, хотя имет потеально бесконечное количесво планов бытия жития но в основном наверно большинво интересует забытые королевства.
>ко-ко-ко, у нас гибкая вселенная
>все игры про ультрамарин (других легионов и фракций ведь нет), которые бьют либо орков, либо тиранидов
>эльдары? некроны? хотя бы хаоситы? ТАУ?