Кровавый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящен Цепному мечу

Издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер к Warhammer 40,000: Space Marine 2, посвященный Цепному мечу - самому знаковому оружию Империума, а возможно, и всего сеттинга. Как и следовало ожидать, в ролике кровь буквально брызжет во все стороны.
Трейлер начинается с демонстрации оружия в руке космодесантника, а затем переходит к серии стремительных сцен, в которых цепной меч используется для расправы над различными врагами. Помимо крови, стоит отметить экстремальную физическую отдачу от ударов, что делает его использование приятным.
Warhammer 40,000: Space Marine II выйдет 9 сентября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Она предложит игрокам PvE-кампанию, позволяющую выбрать один из шести играбельных классов. Также будет доступен PvP-режим 6v6.
Павер сворд помощнее будет
ребятки прям изо всех сил пытаются продать очень много копий своей игры, ролики чуть ли не каждый день вываливают
Потрошитель бы тоже не плохо бы увидеть было.