Кровавый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящен Цепному мечу

Издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер к Warhammer 40,000: Space Marine 2, посвященный Цепному мечу - самому знаковому оружию Империума, а возможно, и всего сеттинга. Как и следовало ожидать, в ролике кровь буквально брызжет во все стороны.

Трейлер начинается с демонстрации оружия в руке космодесантника, а затем переходит к серии стремительных сцен, в которых цепной меч используется для расправы над различными врагами. Помимо крови, стоит отметить экстремальную физическую отдачу от ударов, что делает его использование приятным.

Warhammer 40,000: Space Marine II выйдет 9 сентября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Она предложит игрокам PvE-кампанию, позволяющую выбрать один из шести играбельных классов. Также будет доступен PvP-режим 6v6.