ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 295 оценок

Кровавый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящен Цепному мечу

Procy_on
Новости

Издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер к Warhammer 40,000: Space Marine 2, посвященный Цепному мечу - самому знаковому оружию Империума, а возможно, и всего сеттинга. Как и следовало ожидать, в ролике кровь буквально брызжет во все стороны.

Трейлер начинается с демонстрации оружия в руке космодесантника, а затем переходит к серии стремительных сцен, в которых цепной меч используется для расправы над различными врагами. Помимо крови, стоит отметить экстремальную физическую отдачу от ударов, что делает его использование приятным.

Warhammer 40,000: Space Marine II выйдет 9 сентября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Она предложит игрокам PvE-кампанию, позволяющую выбрать один из шести играбельных классов. Также будет доступен PvP-режим 6v6.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891
0
Unicorling

Павер сворд помощнее будет

0
GraF68ru

ребятки прям изо всех сил пытаются продать очень много копий своей игры, ролики чуть ли не каждый день вываливают

0
Egik81

Потрошитель бы тоже не плохо бы увидеть было.

-1