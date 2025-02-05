Крупное обновление Datavault для Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет уже 6 февраля

Компания Focus Entertainment объявила, что шестой патч для Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 6 февраля и откроет третий сезон игровых обновлений.

Главным новшеством станет новая локация Datavault, где игроки смогут разблокировать информацию о системах игры и получать награды за достижения. Также в игре появится дополнительная PvP-карта и новые типы врагов.

Разработчики уже планируют следующий патч, который добавит PvE-миссию, PvP-лобби и новое оружие. В настоящее время Space Marine 2 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила высокие оценки критиков и 84% рекомендаций в Steam.