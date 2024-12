Моддеры добавили в Warhammer 40000: Space Marine 2 топор, показанный в Secret Level

Моддеры Warhammer 40000: Space Marine 2 в очередной раз ответили на молитвы геймеров, добавив в игру топор, который можно увидеть в эпизоде Secret Level, посвященном франшизе Warhammer 40K.

Эпизод под названием They Shall Know No Feara («Они не будут знать страха») из Secret Level является продолжением Space Marine 2, в котором Титус, вместе со своими братьями противостоит силам Тзинча. И хотя главный герой ничуть не изменился по сравнению с игрой, в эпизоде появилось новое оружие. Казалось бы, мелочь, но экшен-сцена, в которой используется этот загадочный топор, просто безумна: мы видим, как он с особенной жестокостью рубит на куски культистов и Тзинча.

Независимо от того, добавит ли Saber Interactive в конечном итоге топор Power Axe, очевидно, что у разработчиков большие планы на будущее игры. Совсем недавно в сети появилось несколько утечек, причем в одной из них утверждается, что планируется еще больше сезонов для Space Marine 2.

Датамайнеры даже обнаружили свидетельства существования новой фракции, игровых классов и функции под названием «Исследовательский центр», которую многие приняли за расширение Боевой баржи.