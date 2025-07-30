"Мы не ожидали": издатель не верил в такой успех Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала настоящим сюрпризом года. Несмотря на 14-летний перерыв с момента выхода первой части и отсутствие веры даже со стороны издателя, шутер от Saber Interactive собрал уже более 7 миллионов игроков по всему миру.

Издатель Pullup Entertainment (ранее известный как Focus Entertainment) изначально не ожидал такого успеха. Генеральный директор компании Джеффри Сарден признался: «Честно говоря, до релиза мы не ожидали, что привлечём 7 миллионов уникальных игроков». Однако сработало сарафанное радио и точное понимание своей аудитории.

Ключ к успеху — отказ от попыток угодить всем. Pullup Entertainment делает ставку на глубину геймплея и нацеленность на конкретных игроков. Такой подход уже доказал свою эффективность не только со Space Marine 2, но и с неожиданным хитом Roadcraft.

Сарден подчёркивает, что AA- и инди-проекты выигрывают за счёт гибкости, скорости и креативности. Их производственный цикл короче, обратная связь — быстрее. Компания также стремится к тесному взаимодействию с сообществом, как это делает FromSoftware, активно вовлекая игроков в разработку.