"Мы не выжимаем из игроков деньги" - авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 объяснили, почему это не live-service игра

Несмотря на постоянные обновления и сезонный контент, Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально не считают игрой-сервисом. Об этом заявил креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс в недавнем интервью.
По его словам, термин «live service» сегодня ассоциируется прежде всего с агрессивной монетизацией и микротранзакциями, тогда как модель поддержки Space Marine 2 строится иначе.
«Мы уважаем игроков. Мы выпускаем масштабные бесплатные обновления и крупные платные дополнения, но не выжимаем из людей деньги по мелочи», — подчеркнул Уиллитс.
С момента релиза в сентябре 2024 года игра продолжает активно развиваться. Недавно разработчики добавили новый бесплатный класс — Технодесантника — а также PvE-карту. До конца июня запланированы новые бесплатные апдейты.
При этом у проекта есть и платный контент. Игрокам доступны косметические наборы, посвящённые различным орденам космодесанта, а также сезонный пропуск. Большинство DLC влияет исключительно на внешний вид персонажей и не затрагивает геймплей.
Однако без спорных моментов не обошлось. Первый Chapter Voice Pack стоимостью $4,99 вызвал волну критики в Steam — пользовательские оценки оказались «крайне отрицательными». Некоторые игроки даже обвинили издателя в недобросовестной подаче информации. Сам Уиллитс отнёсся к ситуации спокойно, заявив, что считает дополнение «классным», но не стал подробно комментировать негативную реакцию.
На фоне всего этого в сообществе обсуждается ещё один вопрос — не пострадает ли поддержка второй части из-за разработки Warhammer 40,000: Space Marine 3, о которой объявили вскоре после успешного старта сиквела. В Saber уверяют, что ресурсы распределены грамотно, и работа над новой игрой не мешает выпуску контента для текущей.
По мнению Уиллитса, Space Marine 2 — это не классический live-service, а «мультиплеерная игра с долгосрочной поддержкой». И пока обновления выходят регулярно, а онлайн остаётся высоким, студия намерена придерживаться выбранной модели.
Да пускай клепают сколько угодно, лишь бы не скатились в радугу и поней, даже если в образе от хаоса
Нам достаточно тысячи сынов с их радужным песком)
Ну как раз тут они круто сделали, эффектно
К слову кстати за хаос мало контента, где например те самые тысячи сынов? Дети Императора, несуществующие слово...
Ну, бесплатные обновления у них и правда норм, но вот называть платные "крупными", когда там буквально только косметика, при том что объективно один из столпов вахaeбства это и есть дрoчево на внешку разных орденов- это ну такое себе.
Насколько мне известно, игра сервис это то, где покупки значительно влияют на геймплей, тут за деньги только внешка, хули ныть
Оценка - 2. На пересдачу
по этому сезоны только для шкурок делаем..б
Ага, это относительно честная игра-сервис, кек.
не вижу ничего плохого когда выходит новый контент и он платный,так и других