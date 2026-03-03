"Мы не выжимаем из игроков деньги" - авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 объяснили, почему это не live-service игра

Несмотря на постоянные обновления и сезонный контент, Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально не считают игрой-сервисом. Об этом заявил креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс в недавнем интервью.

По его словам, термин «live service» сегодня ассоциируется прежде всего с агрессивной монетизацией и микротранзакциями, тогда как модель поддержки Space Marine 2 строится иначе.

«Мы уважаем игроков. Мы выпускаем масштабные бесплатные обновления и крупные платные дополнения, но не выжимаем из людей деньги по мелочи», — подчеркнул Уиллитс.

С момента релиза в сентябре 2024 года игра продолжает активно развиваться. Недавно разработчики добавили новый бесплатный класс — Технодесантника — а также PvE-карту. До конца июня запланированы новые бесплатные апдейты.

При этом у проекта есть и платный контент. Игрокам доступны косметические наборы, посвящённые различным орденам космодесанта, а также сезонный пропуск. Большинство DLC влияет исключительно на внешний вид персонажей и не затрагивает геймплей.

Однако без спорных моментов не обошлось. Первый Chapter Voice Pack стоимостью $4,99 вызвал волну критики в Steam — пользовательские оценки оказались «крайне отрицательными». Некоторые игроки даже обвинили издателя в недобросовестной подаче информации. Сам Уиллитс отнёсся к ситуации спокойно, заявив, что считает дополнение «классным», но не стал подробно комментировать негативную реакцию.

На фоне всего этого в сообществе обсуждается ещё один вопрос — не пострадает ли поддержка второй части из-за разработки Warhammer 40,000: Space Marine 3, о которой объявили вскоре после успешного старта сиквела. В Saber уверяют, что ресурсы распределены грамотно, и работа над новой игрой не мешает выпуску контента для текущей.

По мнению Уиллитса, Space Marine 2 — это не классический live-service, а «мультиплеерная игра с долгосрочной поддержкой». И пока обновления выходят регулярно, а онлайн остаётся высоким, студия намерена придерживаться выбранной модели.