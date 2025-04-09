На следующей неделе Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит обновление Trygon с новыми функциями

После неожиданного объявления о том, что Warhammer 40,000: Space Marine 3 находится в разработке, и заверений игроков Space Marine 2 в том, что игра будет по-прежнему поддерживаться новыми улучшениями и контентом, Focus Entertainment и Saber Interactive объявили, что обновление Trygon выйдет 15 апреля.

Одной из главных новинок этого обновления является добавление новой карты «Эксфильтрация», действие которой происходит в Авараксе, где игрокам предстоит спасти техножреца, запертого на объекте Адептус Механикус, где им предстоит столкнуться с ужасным Тригоном — тиранидом, который нападает из подземных туннелей.

Это обновление также расширит арсенал, сделав пистолет «Инферно» доступным для нескольких классов (штурмовик, авангард, снайпер и пулеметчик) как в PvP, так и в PvE. В разделе кастомизации добавлены новые параметры, такие как цвета «Розовый Volupus» и «Синий Thousand Sons», а также возможность перекрашивать ткань для класса Bulwark, изменять капюшоны всех классов и применять разные цвета по отдельности к кистям и предплечьям.

Обновление также будет включать два новых косметических DLC: набор главы «Космические Волки», который позволит вам экипировать вашего десантника броней и оружием, характерными для этого ордена, и набор чемпиона «Имперские Кулаки», который предлагает кастомизацию, вдохновленную этими защитниками Империума.

Что касается соревновательного многопользовательского режима, то существенным улучшением является реализация приватных лобби. Теперь можно будет создавать матчи с пользовательскими правилами: можно включить дружественный огонь, ограничить доступные классы, настроить продолжительность матча, урон от оружия и многое другое. Также будут внесены улучшения в систему подбора игроков для достижения более сбалансированных матчей.

Одним из самых заметных нововведений для любителей PvE станет новая система престижа. Как только класс достигает максимального уровня, игроки могут сбросить его до уровня 1, что позволит им разблокировать новые способности и уникальные косметические предметы. Для этого будет скорректировано количество опыта, получаемого во время матчей.

Наконец, они пообещали внести общие изменения в игровой баланс, включая расширение арсенала оружия, доступного всем классам в PvE, что увеличит тактическое разнообразие, а также пересмотреть бонусы к оружию, чтобы повысить разнообразие возможных билдов.