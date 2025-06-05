Начались игровые тесты режима осады Warhammer 40,000: Space Marine 2 на ПК

Разработчик Saber Interactive раскрыл подробности о предстоящем крупном обновлении для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое принесет с собой новый режим осады. Студия сообщила, что, помимо прочего, прогресс игрока в режиме осады будет общим с прогрессом из операций.

В режиме осады до трех игроков будут получать очки за завершение волн, убивая каждого появляющегося врага. Однако стоит отметить, что очки, заработанные в каждой волне, делятся между тремя игроками; если волна должна вознаградить группу 600 очками, каждый игрок в итоге получит 200 очков. Эти очки можно потратить в терминалах реквизиции, чтобы купить новое снаряжение, а также подкрепления, включая кадианцев и морпехов.

Каждые пять волн игроки смогут менять секторы через лифт. Завершение каждого сектора даст игрокам еще больше наград, включая больше очков реквизиции и данные об оружии, которые можно использовать для улучшения оружия.

В настоящее время студия проводит тестирование режима осады через общедоступный тестовый сервер, доступный в бета-ветке игры. Когда он выйдет 26 июня, режим осады будет доступен всем игрокам в качестве бесплатного обновления.

Наряду с режимом осады, Warhammer 40,000: Space Marine 2 также получит два новых косметических набора: набор глав White Scars и набор косметических наборов Blood Angels.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox series X/S.