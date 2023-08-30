Намек на силы Хаоса в новом геймплее Warhammer 40,000: Space Marine 2 ©

Warhammer 40,000: Space Marine 2 обзавелась новым впечатляющим восьмиминутным геймплейным роликом, который наверняка понравится ожидающим эту игру.

До сих пор в игре Space Marine 2 от Saber Interactive основным противником лейтенанта Тита и его соратников-ультрамаринов были неумолимые тираниды, которые пытались сожрать имперский мир джунглей. Однако новый геймплейный ролик, представленный ниже, намекает на появление в игре сил Хаоса.

Первую информацию дает диалог между Ультрамаринами. Этот диалог закладывает основу для тизера в конце ролика, который похож на тизер сил Хаоса в Space Marine 2. Похоже, что эта сцена происходит внутри Варпа, демонического измерения Warhammer 40,000, или, по крайней мере, рядом с каким-то разломом Варпа. Цвета неба, возможно, указывают на то, что перед нами силы Хаоса, объединенные с богом перемен Тзинчем.

Все это, безусловно, только спекуляции и домыслы, но появления Хаоса будет приятной новостью, так как были некоторые опасения по поводу разнообразия игрового процесса, учитывая, что до сих пор мы видели только различные модели Тиранидов.

Выход игры на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК ожидается зимой этого года. Все желающие могут подать заявку на участие в бета-тесте вот здесь.