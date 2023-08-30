Намек на силы Хаоса в новом геймплее Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 обзавелась новым впечатляющим восьмиминутным геймплейным роликом, который наверняка понравится ожидающим эту игру.
До сих пор в игре Space Marine 2 от Saber Interactive основным противником лейтенанта Тита и его соратников-ультрамаринов были неумолимые тираниды, которые пытались сожрать имперский мир джунглей. Однако новый геймплейный ролик, представленный ниже, намекает на появление в игре сил Хаоса.
Первую информацию дает диалог между Ультрамаринами. Этот диалог закладывает основу для тизера в конце ролика, который похож на тизер сил Хаоса в Space Marine 2. Похоже, что эта сцена происходит внутри Варпа, демонического измерения Warhammer 40,000, или, по крайней мере, рядом с каким-то разломом Варпа. Цвета неба, возможно, указывают на то, что перед нами силы Хаоса, объединенные с богом перемен Тзинчем.
Все это, безусловно, только спекуляции и домыслы, но появления Хаоса будет приятной новостью, так как были некоторые опасения по поводу разнообразия игрового процесса, учитывая, что до сих пор мы видели только различные модели Тиранидов.
Выход игры на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК ожидается зимой этого года. Все желающие могут подать заявку на участие в бета-тесте вот здесь.
Так в прошлой части, ближе к концу, аналогично Хаоситы прибежали
Которых и призвал Титус со своей командой по указке поддельного Инквизитора...
Ага, лучше бы кого нового завезли, эльдар или некров там...
Выглядит бомбически круто и задний план просто офигенный, чем-то напоминает Gears of War, только гораздо красивее, но всё равно круто очень, явно постарались над разными сценами, постановкой и всё такое, я надеюсь что так будет не 30 минут из 10 часов игры (условно), а так что бы поддерживать интерес к игре постоянно, но пока выглядит очень круто, видно что механику ближнего боя углубили сильнее чем это было в 1-ой части. Ну и чёт не пойму, выходит Тита таки понизили после 1-ой части, в первой, он был Капитаном, а тут уже Лейтенант.
Учитывая то, в чём обвинили Титуса в конце первой части, то неудивительно, что его понизили. Но при этом сделали Примарисом. А насчёт самой игры, согласен, выглядит очень даже, но главное, что-бы сама игра стала чуточку длиннее, а то первая часть на самой высокой сложности проходится часов за 8-10
Сиквел мечты.
Воистину, если присмотреться на 8:46 в максимальном разрешении видно, что по герою стреляют космодесы из тысячи сынов, судя по расцветке и форме шлемов.
как они заманали эти хаосом, нельзы просто все виды тиранид добавить в игру.
Думал будет лучше, отписываюсь (