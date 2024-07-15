Неизвестные слили финальный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 за два месяца до релиза шутера

Разработчики из студии Saber Interactive уже осенью этого года собираются представить один из самых амбициозных проектов в знаменитой вселенной Warhammer 40,000. Команда несколько лет упорно работала над масштабным шутером Warhammer 40,000: Space Marine 2, который должен был стать прямым продолжением нашумевшей в 2011 году игры и новым началом для серии. Проект уже был фактически готов к релизу и всего несколько дней назад отправился на золото. Увы, грандиозного выхода шутера, как того хотели его авторы, не случится, так как некто слил всю игру в сеть.

Как сообщается, анонимные пользователи разместили на нескольких крупных пиратских форумах полный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2. В открытом доступе оказалась фактически финальная версия шутера, которую теперь может скачать любой желающий. Игру не просто можно запустить и пройти несколько уровней, речь идет о полной версии игры, где есть концовка, финальные титры и даже файлы сетевого режима. Общей вес игры составляет 75 ГБ.

Стоит отметить, что источник утечки игры в сеть пока обнаружить не удалось. По словам пользователей, ознакомившихся с шутером, игра выглядит полностью отполированной. Критических сбоев пока в ней не было обнаружено, весьма вероятно, что в сеть слили последнюю сборку разработчиков.

Первые 15 минут прохождения игры:

Поскольку автор билда остается неизвестным, даже самые заядлые пираты рекомендуют воздержаться от поиска бесплатной версии Warhammer 40,000: Space Marine 2 и тем более скачивания игры на свой ПК. В билд могли встроить вредоносное ПО, кроме того, такими событиями часто любят пользоваться разного рода мошенники. Мы также рекомендуем вам воздержаться от игры в шутер и все же дождаться его релиза. К тому же ждать осталось недолго. Официальный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на ПК и консолях.