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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 315 оценок

Новый геймплейный ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили Тиранидам

butcher69
Новости

Saber Interactive выпустили новый трейлер своего грядущего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2, в котором показали рой Тиранидов и дали несколько советов, как с ними эффективнее бороться.

Трейлер демонстрирует жуткую мощь и безжалостность тиранидов и показывает различные их типы, с которыми игрокам предстоит сражаться, от мелких посланников до гигантских карнифексов. А также представляет несколько видов оружия и способностей, которые космодесантники могут использовать для уничтожения этой заразы.

Игра выйдет 9 сентября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

23
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Gelyr

Количество месиво на экране поражает, быстрей бы сентябрь

9
Ziyter7

Так игра уже доступна в зелёном магазине.

-1
Unicorling Ziyter7

Без ру озвучки

3
6363 Ziyter7

Билд старый не идеальный с проблемами без озвучки. Ну и разрабов человек хочет поддержать.

7
besnovaty1986 6363

Откуда ты балбес знаешь, что хочет человек и человек ли это?

-1
Александр Дантес

Ролик нарезка про тиранидов из других трейлеров - гениально, нет.

-2