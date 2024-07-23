Новый геймплейный ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили Тиранидам

Saber Interactive выпустили новый трейлер своего грядущего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2, в котором показали рой Тиранидов и дали несколько советов, как с ними эффективнее бороться.

Трейлер демонстрирует жуткую мощь и безжалостность тиранидов и показывает различные их типы, с которыми игрокам предстоит сражаться, от мелких посланников до гигантских карнифексов. А также представляет несколько видов оружия и способностей, которые космодесантники могут использовать для уничтожения этой заразы.

Игра выйдет 9 сентября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.