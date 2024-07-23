Новый геймплейный ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили Тиранидам

Saber Interactive выпустили новый трейлер своего грядущего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2, в котором показали рой Тиранидов и дали несколько советов, как с ними эффективнее бороться.
Трейлер демонстрирует жуткую мощь и безжалостность тиранидов и показывает различные их типы, с которыми игрокам предстоит сражаться, от мелких посланников до гигантских карнифексов. А также представляет несколько видов оружия и способностей, которые космодесантники могут использовать для уничтожения этой заразы.
Игра выйдет 9 сентября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
Количество месиво на экране поражает, быстрей бы сентябрь
Так игра уже доступна в зелёном магазине.
Без ру озвучки
Билд старый не идеальный с проблемами без озвучки. Ну и разрабов человек хочет поддержать.
Откуда ты балбес знаешь, что хочет человек и человек ли это?
Ролик нарезка про тиранидов из других трейлеров - гениально, нет.