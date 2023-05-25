Warhammer 40,000: Space Marine 2 2023 г.
8.2 126 оценок

Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2

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monk70
Новости

Во время сегодняшней презентации Skulls Showcase, организованной Games Workshop, Focus Entertainment и Saber Interactive продемонстрировали новый геймплей своего грядущего остросюжетного блокбастера Warhammer 40,000: Space Marine 2, который скоро выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Мероприятие, организованное ведущим актером Warhammer 40,000: Boltgun и суперфаном Warhammer Рахулом Кохли, дало игрокам возможность впервые взглянуть на натиск тиранидов, с которыми они столкнутся в релизе.

Станьте космическим десантником ордена Ультрамаринов, воином-сверхчеловеком, защищающим человечество от невыразимых ужасов, в жестоко эффективном экшене от третьего лица, основанном на исключительно быстром и плавном игровом процессе от лучшей в своем классе студии Saber Interactive.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2023 году.

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Бочи Десантник
Бочи Десантник
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Boris Kodak

fps не завезли(

4
Александр AMELL

Эпичненько.

4
Abarmot90

И где предзаказ?

3
6ejlblu_6bi4ok

Оптимизон конечно опять не завезут, судя по фпсу, ну надеюсь на лучшее.

1
SHLUZ

Тут будет тоже самое, что и в World War Z, движок один и тот же. Там тоже был нестабильный фпс при толпах врагов

0
SpacePRedator014

Чёт мало, хочется ещё геймпеля

1
Extor Menoger

Как то неуклюжий рескин ww z

-1