Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 ©

Во время сегодняшней презентации Skulls Showcase, организованной Games Workshop, Focus Entertainment и Saber Interactive продемонстрировали новый геймплей своего грядущего остросюжетного блокбастера Warhammer 40,000: Space Marine 2, который скоро выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Мероприятие, организованное ведущим актером Warhammer 40,000: Boltgun и суперфаном Warhammer Рахулом Кохли, дало игрокам возможность впервые взглянуть на натиск тиранидов, с которыми они столкнутся в релизе.

Станьте космическим десантником ордена Ультрамаринов, воином-сверхчеловеком, защищающим человечество от невыразимых ужасов, в жестоко эффективном экшене от третьего лица, основанном на исключительно быстром и плавном игровом процессе от лучшей в своем классе студии Saber Interactive.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2023 году.