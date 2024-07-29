Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует плазменный испепелитель и многое другое

Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive получила новый трейлер. Несмотря на демонстрацию плазменного испепелителя, он не фокусируется на конкретном оружии, а вместо этого подчеркивает широкий спектр тактик, которые могут использовать Космические десантники.

Игроки могут легко переключаться между ближним и дальним боем, как в первой игре. Если тяжёлый болтер не справляется, вы можете переключиться на оружие, например, на плазменный испепелитель, для более пикантной зачистки. Ящики с боеприпасами также усеивают мир для пополнения оружия.

Хотя можно истреблять Тиранидов на земле, вы также можете подняться в небо, чтобы обрушить на них шквал выстрелов, прежде чем перейти к наземному удару. А еще есть крутые казни, такие как удар коленом в голову врага или отрывание его лезвия, чтобы нанести ему удар.

Все эти возможности и потенциально больше ждут, когда Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 6 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.