Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует плазменный испепелитель и многое другое

Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive получила новый трейлер. Несмотря на демонстрацию плазменного испепелителя, он не фокусируется на конкретном оружии, а вместо этого подчеркивает широкий спектр тактик, которые могут использовать Космические десантники.
Игроки могут легко переключаться между ближним и дальним боем, как в первой игре. Если тяжёлый болтер не справляется, вы можете переключиться на оружие, например, на плазменный испепелитель, для более пикантной зачистки. Ящики с боеприпасами также усеивают мир для пополнения оружия.
Хотя можно истреблять Тиранидов на земле, вы также можете подняться в небо, чтобы обрушить на них шквал выстрелов, прежде чем перейти к наземному удару. А еще есть крутые казни, такие как удар коленом в голову врага или отрывание его лезвия, чтобы нанести ему удар.
Все эти возможности и потенциально больше ждут, когда Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 6 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Недолго ждать осталось.
Уххх такую мясорубочку ждууу годнотааа
Добивания шикарные.
А Пираты молодцы прям не ожидал от них, не где нет слит версии не на тапках не на русторке . Ты глянь не ожидал.
Лол, на русторке уже которую неделю лежит)
ты просто интернетом не научился за 30 лет пользоваться, он слит где только можно)
Зачем показывать то, что большинство и так уже попробовало?
И полная херня этот ваш испепелитель. Слишком короткий радиус действия. Т.е. для средних дистанций, которых в игре нет. Нужно или что-то дальнобойное типа тяжелого болтера, либо уже в рукопашную.
Что за бредятина, против толп мелких врагов как раз самое то.
Мелкие враги и так прекрасно в капусту шинкуются . А вот когда по ситуации понадобится дальнобой (например, против снайперов), его как раз в арсенале не будет.