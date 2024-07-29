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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 321 оценка

Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует плазменный испепелитель и многое другое

monk70
Новости

Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive получила новый трейлер. Несмотря на демонстрацию плазменного испепелителя, он не фокусируется на конкретном оружии, а вместо этого подчеркивает широкий спектр тактик, которые могут использовать Космические десантники.

Игроки могут легко переключаться между ближним и дальним боем, как в первой игре. Если тяжёлый болтер не справляется, вы можете переключиться на оружие, например, на плазменный испепелитель, для более пикантной зачистки. Ящики с боеприпасами также усеивают мир для пополнения оружия.

Хотя можно истреблять Тиранидов на земле, вы также можете подняться в небо, чтобы обрушить на них шквал выстрелов, прежде чем перейти к наземному удару. А еще есть крутые казни, такие как удар коленом в голову врага или отрывание его лезвия, чтобы нанести ему удар.

Все эти возможности и потенциально больше ждут, когда Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 6 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

27
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Pahant0Ss

Недолго ждать осталось.

4
inkomniak

Уххх такую мясорубочку ждууу годнотааа

1
saa0891

Добивания шикарные.

0
kotik 2009

А Пираты молодцы прям не ожидал от них, не где нет слит версии не на тапках не на русторке . Ты глянь не ожидал.

-1
Mystic_Fox

Лол, на русторке уже которую неделю лежит)

0
Ubisoft Fan Boy

ты просто интернетом не научился за 30 лет пользоваться, он слит где только можно)

0
UnRus

Зачем показывать то, что большинство и так уже попробовало?

И полная херня этот ваш испепелитель. Слишком короткий радиус действия. Т.е. для средних дистанций, которых в игре нет. Нужно или что-то дальнобойное типа тяжелого болтера, либо уже в рукопашную.

-9
saa0891
Слишком короткий радиус действия. Т.е. для средних дистанций, которых в игре нет.

Что за бредятина, против толп мелких врагов как раз самое то.

0
UnRus saa0891

Мелкие враги и так прекрасно в капусту шинкуются . А вот когда по ситуации понадобится дальнобой (например, против снайперов), его как раз в арсенале не будет.

-2