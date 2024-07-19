Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящён тяжелому болтеру

Несмотря на утечку полного билда Warhammer 40,000: Space Marine 2, издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive продолжают привлекать внимание к своему грядущему проекту. Сегодня команды представили новый трейлер, посвящённый очередному оружию – на сей раз тяжёлому болтеру.
Тяжелый болтер — это огромная версия болтера. Имея гораздо больший размер и вес, тяжелый болтер стреляет мощными бронебойными болтами размером с кулак по врагу с ошеломляющей скорострельностью.
Тяжелый болтер обычно используется для борьбы с пехотой или огневой поддержки. Он стреляет снарядом значительно большего размера, чем стандартный болтерный снаряд, с большим количеством метательного заряда, большей дальностью и более высокой останавливающей силой, что делает его способным уничтожать легкую технику.
Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Кстати, рукоять, для левой руки cal)
Я думал он будет с лентой из рюкзака, как Warhammer 40,000: Dawn of War
Кстати, прогреб, в том, что где-то есть лента, а где-то она исчезает)
В игре он ощущается круто, только патриков маловато. Разрабы ролики выпускают, а некоторые уже прошли эту игру.
Какая то облегченная версия тяж. болтера, и он не кажется каким то большим и тяжелым...
В ролике нет ощущения тяжелого болтера, на мой взгляд, просто пукалка из которой огонечки вылетают. Болты должны прошивать термагантов насквозь по 2-5 шт. в ряд, а потом детонировать. И где пафосный утробный рев болтера?)) Надеюсь это так мне видится только в ролике, а поиграв на релизе все будете супер...