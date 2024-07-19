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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 309 оценок

Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящён тяжелому болтеру

monk70
Новости

Несмотря на утечку полного билда Warhammer 40,000: Space Marine 2, издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive продолжают привлекать внимание к своему грядущему проекту. Сегодня команды представили новый трейлер, посвящённый очередному оружию – на сей раз тяжёлому болтеру.

Тяжелый болтер — это огромная версия болтера. Имея гораздо больший размер и вес, тяжелый болтер стреляет мощными бронебойными болтами размером с кулак по врагу с ошеломляющей скорострельностью.

Тяжелый болтер обычно используется для борьбы с пехотой или огневой поддержки. Он стреляет снарядом значительно большего размера, чем стандартный болтерный снаряд, с большим количеством метательного заряда, большей дальностью и более высокой останавливающей силой, что делает его способным уничтожать легкую технику.

Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Angel LIFE

Кстати, рукоять, для левой руки cal)

0
SiNoT

Я думал он будет с лентой из рюкзака, как Warhammer 40,000: Dawn of War

0
Angel LIFE

Кстати, прогреб, в том, что где-то есть лента, а где-то она исчезает)

0
KnaggyCendric

В игре он ощущается круто, только патриков маловато. Разрабы ролики выпускают, а некоторые уже прошли эту игру.

0
sergey62

Какая то облегченная версия тяж. болтера, и он не кажется каким то большим и тяжелым...

-1
FeminineKaz

В ролике нет ощущения тяжелого болтера, на мой взгляд, просто пукалка из которой огонечки вылетают. Болты должны прошивать термагантов насквозь по 2-5 шт. в ряд, а потом детонировать. И где пафосный утробный рев болтера?)) Надеюсь это так мне видится только в ролике, а поиграв на релизе все будете супер...

-2