Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвящён тяжелому болтеру

Несмотря на утечку полного билда Warhammer 40,000: Space Marine 2, издательство Focus Entertainment и разработчики Saber Interactive продолжают привлекать внимание к своему грядущему проекту. Сегодня команды представили новый трейлер, посвящённый очередному оружию – на сей раз тяжёлому болтеру.

Тяжелый болтер — это огромная версия болтера. Имея гораздо больший размер и вес, тяжелый болтер стреляет мощными бронебойными болтами размером с кулак по врагу с ошеломляющей скорострельностью.

Тяжелый болтер обычно используется для борьбы с пехотой или огневой поддержки. Он стреляет снарядом значительно большего размера, чем стандартный болтерный снаряд, с большим количеством метательного заряда, большей дальностью и более высокой останавливающей силой, что делает его способным уничтожать легкую технику.

Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.