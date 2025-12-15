ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 654 оценки

Обновление 11.2 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 внесло изменения в баланс

Gruz_ Gruz_

Вслед за крупным патчем 11, вышедшим в конце ноября, Saber Interactive выпустила очередное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Обновление 11.2 не так богато по содержанию, как можно было бы предположить, но в нем есть несколько важных исправлений, которые давно ждали своего часа.

Главные изменения затронули Sanctified Wrath Reliquary: отныне бонусный урон рассчитывается, как и предполагалось изначально, многократно, при этом его величина была уменьшена до 25%. Также исправлены некоторые ошибки и внесены другие улучшения.

С полным списком изменений в патче 11.2 для Space Marine 2 можно ознакомиться ниже.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕЙМПЛЕЕ И БАЛАНСЕ:

  • Sanctified Wrath Reliquary
    • Бонусный урон теперь начисляется многократно, как и было задумано изначально.
    • В результате, бонусный урон в патче 11.1 был возвращен с 35% до 25%.
  • PvP:
    • Исправлена ошибка, из-за которой не все текстуры загружались правильно.
  • ОБЩИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
    • Исправлены сбои в работе.
    • Улучшена стабильность соединения.
