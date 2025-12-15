Обновление 11.2 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 внесло изменения в баланс

Вслед за крупным патчем 11, вышедшим в конце ноября, Saber Interactive выпустила очередное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Обновление 11.2 не так богато по содержанию, как можно было бы предположить, но в нем есть несколько важных исправлений, которые давно ждали своего часа.

Главные изменения затронули Sanctified Wrath Reliquary: отныне бонусный урон рассчитывается, как и предполагалось изначально, многократно, при этом его величина была уменьшена до 25%. Также исправлены некоторые ошибки и внесены другие улучшения.

С полным списком изменений в патче 11.2 для Space Marine 2 можно ознакомиться ниже.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕЙМПЛЕЕ И БАЛАНСЕ: