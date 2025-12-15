Обновление 11.2 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 внесло изменения в баланс

Вслед за крупным патчем 11, вышедшим в конце ноября, Saber Interactive выпустила очередное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Обновление 11.2 не так богато по содержанию, как можно было бы предположить, но в нем есть несколько важных исправлений, которые давно ждали своего часа.
Главные изменения затронули Sanctified Wrath Reliquary: отныне бонусный урон рассчитывается, как и предполагалось изначально, многократно, при этом его величина была уменьшена до 25%. Также исправлены некоторые ошибки и внесены другие улучшения.
С полным списком изменений в патче 11.2 для Space Marine 2 можно ознакомиться ниже.
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕЙМПЛЕЕ И БАЛАНСЕ:
- Sanctified Wrath Reliquary
- Бонусный урон теперь начисляется многократно, как и было задумано изначально.
- В результате, бонусный урон в патче 11.1 был возвращен с 35% до 25%.
- PvP:
- Исправлена ошибка, из-за которой не все текстуры загружались правильно.
- ОБЩИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
- Исправлены сбои в работе.
- Улучшена стабильность соединения.