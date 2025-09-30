Обновление 11 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет в конце ноября и добавит внеземную PvE-операцию

Даже после празднования первой годовщины и выхода масштабного обновления 10, Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает пополняться новым контентом. Обновление 11 выйдет в конце ноября и добавит два новых косметических набора — набор чемпионов «Кровавые ангелы» и набор косметических предметов «Саламандры».

Также появится новая операция, действие которой, как ни странно, происходит вне планеты и включает нового босса. Saber Interactive также уточнила, что будут добавлены дополнительные героические виды оружия, включая Громовой молот. Если этого мало, теперь вы можете настраивать ботов в режиме «Операции», а это значит, что они будут использовать ваши комплекты.

Подтверждено наличие открытого тестового сервера для обновления 11, так что следите за новостями о его запуске. Что касается будущего, то планируется добавить два героических вида оружия для каждого архетипа, дополнения к режиму «Осада» (включая «причины вернуться к нему», по словам режиссёра игры Дмитрия Григоренко) и новые возможности настройки, в том числе «то, что мы должны были сделать давно, то, что мы обещали сделать, но никто не заметил, и то, что мы обещали никогда не делать».

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.