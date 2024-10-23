Обновление 4.1 для Space Marine 2 отменит непопулярные решения прошлого патча: "Мы забыли, что это ваша игра"

Обновление 4.1 для Space Marine 2 выйдет в этот четверг, и в нем будут отменены решения, представленные в обновлении 4.0.

Директор игры Дмитрий Григоренко объясняет подход, который привел к созданию обновления 4.0, и благодарит игроков за отзывы.

В то время как мы заметили критику в отношении корректировки сложности - и это справедливо - мы также хотели бы поблагодарить вас за очень позитивные отзывы о новой карте. Независимо от отзывов, мы благодарны вам за то, что вы так трепетно относитесь к Warhammer 40,000: Space Marine 2. Лично для меня ключевым моментом является то, что я забыл, что после выхода игры она больше не принадлежит разработчикам. В первую очередь она принадлежит вам.

Команда Space Marine 2 собирается создать публичные тестовые серверы в начале 2025 года, чтобы "использовать эту энергию" и помочь отполировать обновления перед релизом. Похоже, игра готовится к длинному хвосту поддержки после своего успешного запуска.

Патч 4.1 призван вернуть игру на правильный путь. Во-первых, изменения в сложности 4.0, которые в итоге сильно ударили по низким уровням сложности, будут практически полностью отменены.

Space Marine 2 - это пауэр фентези, и патч 4.0 негативно повлиял на нее для многих из вас. Так что "Безжалостный" по-прежнему будет безжалостным, но чуть менее безжалостным, а низшие сложности вернутся к прежнему уровню.