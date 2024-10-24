Обновление 4.1 откатило спорные изменения в балансе Warhammer 40,000 Space Marine 2

На прошлой неделе Space Marine 2 получила обновление 4.0, которое внесло значительные изменения в игровой баланс. Разработчики решили значительно снизить показатели брони и сделать бои более сложными, что вызвало острую реакцию со стороны игроков. Массовая критика оказалась очень эффективной, потому что Saber Interactive уже отозвала спорные изменения.

Вышедшее сегодня обновление 4.1 отменяет большинство спорных изменений в балансе игры, появившихся вместе с обновлением 4.0. В основном это касается увеличения урона, наносимого огнестрельным оружием, усиления брони на самом высоком уровне сложности (режим «Операция») и уменьшение количества возрождающихся врагов.

Во избежание подобных случаев в будущем Дмитрий Григоренко (директор игры) сообщил, что Saber запустит публичные тестовые серверы в начале 2025 года, на которых будут тестироваться основные изменения до их появления в Warhammer 40,000: Space Marine 2. Именно здесь игроки смогут ознакомиться с предлагаемыми изменениями баланса и поделиться своими впечатлениями прежде, чем обновление достигнет релиза.